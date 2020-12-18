CHP'li Sertel'den İletişim Başkanlığına basın kartı eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Sertel'den İletişim Başkanlığına basın kartı eleştirisi Açıklaması

18.12.2020 13:25
CHP'li Sertel'den İletişim Başkanlığına basın kartı eleştirisi Açıklaması, System.String[]

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İletişim Başkanlığının basın kartı iptallerinde hiçbir gerekçe göstermediğini ileri sürerek "Başvuruda bulunan arkadaşlarımıza iki yılı aşkın süredir 'kartınız incelemede' yanıtını veriyorlar.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İletişim Başkanlığının basın kartı iptallerinde hiçbir gerekçe göstermediğini ileri sürerek "Başvuruda bulunan arkadaşlarımıza iki yılı aşkın süredir 'kartınız incelemede' yanıtını veriyorlar." dedi.

Sertel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, kurulduğu günden bu yana hiçbir meslek örgütü ile iletişim kurmayan bir yapıyla hareket ettiğini ileri sürdü.

İletişim Başkanlığı'nca oluşturulan kurul üyelerinin, geçmişte adlarının şaibelerle anıldığını, bu kişiler eliyle son 5 yılda 3 bin 804 kişinin, ayrıca milli güvenlik nedeniyle de 705 kişinin kartlarının iptal edildiğini öne süren Sertel, "Basın kartı iptallerinde hiçbir gerekçe göstermiyorlar. Başvuruda bulunan arkadaşlarımıza iki yılı aşkın süredir 'kartınız incelemede' yanıtını veriyorlar." ifadesini kullandı.

Sertel, İletişim Başkanlığı'nın hiçbir meslek örgütünün randevu talebine de karşılık vermediğini iddia etti.

Kurumun kapalı devre çalıştığını ileri süren Sertel, şöyle konuştu:

"Ayrıca Anayasa Mahkemesi gazetecilerin yıpranma hakkını basın kartı şartına bağlandığı için Meclis'e iade etmişti. Basın kartı olmayanların yıpranma hakkı olmaz anlayışının anayasada hükmü olmadığına karar vererek 'Bunu düzeltin' diye Meclis'e sundu. Fakat bu yasa bizim uyarılarımıza rağmen basın kartı şartı ile yeniden çıkarıldı. Bu Anayasa Mahkemesinden geri dönecektir. Hukukla, hukuka karşı yasa çıkarmak bu iktidarın alışkanlıkları haline gelmiştir. Yılarını gazeteciliğe vermiş biri olarak yetkililere basın ile ilgili sıkıntılarımızı anlatma çabalarımız devam edecek."

Cumhuriyet Halk Partisi, Atila Sertel, Milletvekili, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Sertel'den İletişim Başkanlığına basın kartı eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


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