CHP'li Sertel: "Türkiye'de FETÖ'cü zenginler mahkum olmuyor" - Son Dakika

CHP'li Sertel: "Türkiye'de FETÖ'cü zenginler mahkum olmuyor"

CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Türkiye'de bir FETÖ borsası bulunduğunu savunarak, "FETÖ'cü zenginlerin" asla mahkum olmadığını iddia etti.

CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Türkiye'de bir FETÖ borsası bulunduğunu savunarak, "FETÖ'cü zenginlerin" asla mahkum olmadığını iddia etti.

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Sertel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, darbe girişiminin ardından 4 yıl geçtiğini ve bu sürede AK Parti'nin, şehitleri, şehit ailelerini ve gazileri unuttuğu bir noktaya geldiğini öne sürdü.

Gazilerin 15 Temmuz anıtına yürümek istediğinde polislerce durdurulduğunu iddia eden Sertel, darbe olmaması için tankların karşısında duranların, törenlere davet edilmediğini savundu. Sertel, bunu içine sindiremediğini ifade ederek kınadığını bildirdi.

"Kendileri söylediler, ben tekrar ediyorum: Türkiye'de bir FETÖ borsası vardır. Bu borsa çalışmaktadır ve FETÖ'cü zenginler asla mahkum olmamaktadır." diyen Sertel, örgütle ilintisi olduğunu itiraf edenlerin serbest kaldığını, AK Parti'nin yöneticileriyle yollarında yürüdüklerini iddia etti.

İzmir'de bir yerel gazetenin, FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle kapatıldığını, fakat sahipleriyle ilgili işlem yapılmadığını ileri süren Sertel, "Olan, orada bulunan ve çalışan gazete emekçilerine oldu. Basın kartları iptal edildi." diye konuştu.

Sertel, gazetenin sahibi olan kişinin AK Parti'de il genel meclisi üyeliği yaptığını, oğlunun da MÜSİAD'da bulunduğunu söyleyerek, şirket ortakları arasında örgütün imamlarından birinin yakınının olduğunu da iddia etti.

Gazete sahibinin ve oğlunun FETÖ suçlamalarından kendilerini kurtardığını ileri süren Sertel, bu kişilerin Ege Üniversitesinde 30 milyon lira değerinde bir cami yaptıklarını ve temelini de şu anda örgüt üyeliği suçlamasıyla aranan dönemin rektörünün attığını savundu.

Bunları söylediği için gazetenin ortağı olan aile tarafından mahkemeye verildiğini belirten Sertel, "Çok memnun oldum ve önümüzdeki ay onun duruşması başlayacak. Bu ailenin FETÖ ile olan irtibatını hakim huzurunda çok net bir biçimde kanıtlayacağımıza olan inancımla mahkeme gününü sabırsızlıkla beklediğimi ifade ediyorum." diye konuştu.

İzmir'de, bir yağ fabrikası sahibinin FETÖ ile irtibatı bulunduğunu, onun da bu bağlantısını açıkladığını ileri süren Sertel, bu iş insanının cezaevinde kısa süre kaldıktan sonra tahliye edildiğini ve bir kısmına el konulan mal varlıklarının büyük bölümünün iadesinin yapıldığını iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:49 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Sertel: 'Türkiye'de FETÖ'cü zenginler mahkum olmuyor' - Son Dakika

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