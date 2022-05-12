CHP'li Sertel: "Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetiminde Sadece Bir Kişinin Denizcilikle İlgisi Var" - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin (TDİ) 7 kişiden oluşan yönetim kurulunda yalnızca bir kişinin denizcilik ile ilgili bölümden mezun olduğunu belirterek, TDİ tarafından özelleştirilen limanlarda da yönetim kurulu üyeliklerine AKP'li isimler ile Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının atandığını dile getirdi. Sertel, "Her biri 100'e bin lirayı ceplerine koyuyorlar, yol ve harcırah ücreti alıyorlar. Çok güzel bir yaşam sürüyorlar" dedi.

TDİ'nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu'nda konuşan CHP'li Sertel, kurumun yönetim kurulunda yer alan 7 kişiden sadece 1'inin denizcilikle ilgili olduğunu söyledi.

TDİ tarafından özelleştirilen limanlarda da yönetim kurulu üyesi olarak AKP'li isimlerin ve Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının atandığını söyleyen Sertel şunları kaydetti:

"Yıllardır genel müdür yardımcısı olarak görev gören bir kişiye teslim edilmiş denizcilik işletmeleri var. Ama denizcilik işletmelerinin yönetim kurulu üyelerini tek tek incelediğimizde içlerinden yalnızca birinin denizcilikle ilgisi olduğunu ve denizcilik konusunda üst düzey çalışmalar yaptığına tanık olduk. Yönetim kurulu başkanı ilahiyat fakültesi mezunu. Yönetim kurulu üyelerinden biri tarih profesörü. '3. Selim Devri Islahat Çabaları' tezini yazmış. Bir diğer yönetim kurulu üyesi siyasal bilgiler fakültesi maliye bölümü mezunu. Bir diğeri kamu yönetiminden mezun olmuş. Bir diğer üye siyasal bilgiler işletme bölümünden mezun olmuş. Bir diğer yönetim kurulu üyesi ise butik işleten bir hanımefendi. Toplamda 7 kişilik yönetim kurulunda yalnızca bir kişi denizcilikle ilgili bölümden mezun olmuş."

MODACI, ESKİ VEKİLLER, CUMHURBAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARI…

Özelleştirilen 11 limanın yönetim kurulu üyeliklerine atanan isimleri açıklayan Sertel, şöyle devam etti:

"Herhalde denizi sadece denize girmek olarak biliyorlar. Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri yönetimine 26. Dönem AKP Milletvekili Necip Kalkan, Giresunport Liman İşletmeciliği yönetimine Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ali Mercan Aydın, Si Port Sinop Liman İşletmesi yönetimine iş adamı AKP Meclis Üyesi Haşım Taşkıran, Riport Rize Limanı İşletmesi yönetimine Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ortadoğu Antalya Liman İşletmesi yönetimine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşaviri Mehmet Kılcı, Alidaş Alanya Liman İşletmesi yönetimine stilist modacı Esma Beki, Marmaris Liman İşletmesi yönetimine Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi yönetimine Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Ege liman İşletmeleri yönetimine Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Recep Çevik, Trabzon Liman İşletmesi yönetimine 26. Dönem AKP Milletvekili Hüseyin Özbakır ve Dikili Liman İşletmesi yönetimine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı Mehmet Kara atanmış. Bu isimlerin hiçbirinin denizle denizcilikle ilgisi yok. Ancak Türkiye Denizcilik İşletmelerini temsilen özelleştirilen bu limanlarda görev görüyorlar."

YILDA 100 BİN LİRA ALIYORLAR

Özelleştirilen limanların yönetimine atanan isimlerin yılda 100 bin lira aldıklarını açıklayan Atila Sertel, "Her biri 100'er bin lirayı ceplerine koyuyorlar, yol ve harcırah ücreti alıyorlar. Çok güzel bir yaşam sürüyorlar. Doğrusu her işin ehline ve liyakat esasına göre verilmesi gerekirken, denizcilikle hiçbir ilgisi olmayanların Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ni temsilen bu görevlere getirilmesini kamuoyunun takdirine ve onların vicdanına bırakıyorum" dedi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNU

CHP'li Sertel'in aktardığına göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Soran İlahiyat Fakültesi mezunu. Tarihçi ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, maliyeci Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, kamu yönetimi mezunu Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yener, işletme bölümü mezunu Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkan Vekili Akif Akşam ile açıköğretim sağlık kurumları işletmeciliği mezunu, butik işletmecisi Nüket Özer ise yönetim kurulu üyesi.