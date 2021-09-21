CHP'li Servet Ünsal: "İklim krizinin en çok etkileneni Türkiye olacak" - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, iklim krizinden en çok Türkiye'nin etkileneceğini öne sürerek, "Çünkü ormanlar yandı, tarım alanları betonlaştı, gıda sorunu gittikçe artıyor." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorunlarını anlatarak, özel yurt fiyatları ve kiraların artığını söyledi.

Ekonomide yaşanan bazı gelişmelere değinen Ünsal, "Ayçiçek yağı pandemi başlangıcından bugüne göre yüzde 76,3, balık yüzde 73,5, margarin yüzde 70,7, yumurta yüzde 37,3 arttı. Sen gelmişsin 'vatandaşın zulmünü' önleyecekmişsin. Sen hiçbir şeyi önleyemezsin Tayyip Erdoğan. Senin keyfin yerinde." ifadesini kullandı.

Dünyada yaşanan iklim krizini anımsatan Ünsal, "İklim krizinin en çok etkileneni Türkiye olacak. Çünkü ormanlar yandı, tarım alanları betonlaştı, gıda sorunu gittikçe artıyor." diye konuştu.