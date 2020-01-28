CHP'li Şevkin:

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, deprem bölgesinde yer alan Elazığ ve Malatya'nın yer bilimciler tarafından acilen incelemesi gerektiğini belirtti.

Şevkin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ depreminin, düşük standartlarda, sağlıksız ve yasa dışı yapılaşmanın afet zararlarını artırdığını gösterdiğini söyledi.

Etüt, proje ve yapı üretim süreçlerindeki denetimsizliğin, yasal düzenleme ve idari yapılanmaya ilişkin bütünlüklü bir çalışma olmayışının, imar affının "imar barışı" adı altında yasal hale getirilmesinin afet zararlarının doğrudan belirleyicisi olduğunu ifade eden Şevkin, depremin değil, niteliksiz ve mühendislik normlarından uzak binaların insanları öldürdüğünü dile getirdi.

"Bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmemesini sağlamak zorundayız. Bu nedenle bilim insanlarının uyarılarına ve çalışmalarına kulak vermek durumundayız." diyen Şevkin, deprem üretme potansiyeli yüksek aktif fayların geçtiği yerleşim yerlerine de dikkati çekti.

Fay hatları üzerindeki alanların yapılaşmaya kapatılması ve buralarda kentsel dönüşüm başlatılması gerektiğini belirten Şevkin, şöyle konuştu:

"Halkın afetlere karşı güvenli olmasını sağlayacak şekilde yeni yasal düzenlemeler getirilmesi şarttır. Aktif fay hatları veya zonları üzerine bina inşa edilmesi yasaklanmalı veya özel jeolojik araştırmalardan sonra bina inşa edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir. Aktif fay zonları üzerine inşa edilmiş binalar kentsel dönüşüme tabi tutularak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği acilen sağlanmalıdır. Depremlerle mücadele etme amacıyla başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere, tüm belediyelerde jeolojik-jeoteknik araştırma şube müdürlükleri veya daire başkanlıkları kurularak kentsel altyapı ve üstyapının afet duyarlı bir anlayışla etüt, planlama, projelendirme, yapı üretim ve denetim süreçleri kontrol altına alınmalıdır."

Şevkin, deprem bölgesinde yer alan Elazığ ve Malatya'nın yer bilimciler tarafından acilen incelemeye alınmasını isteyerek, bölgedeki "gaz çıkışları, fay atımları, sıvılaşma izleri, yıkılan binaların özellikleri, yer altı suyu seviye ölçümleri, değişimleri" gibi yüzlerce parametrenin araştırılması ve kayda geçilmesi gerektiğini vurguladı.