CHP'li Şevkin: "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek kadınlara vurulan darbedir" - Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstererek "Tek taraflı fesih kararı, ülkemizde sayısı 43 milyona yaklaşan kadınlara sorulmadan alınan bir karardır ve kadınlara vurulan bir darbedir." dedi.

Şevkin, CHP'li bazı kadın milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcı niteliğe sahip ilk uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik her türlü şiddettin önlenmesini amaçladığını söyledi. Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini anımsatan Şevkin, her gün bir kadının yaşamını yitirdiği Türkiye'de bu sözleşmenin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Şevkin, sözleşmenin kadınlar adına önemli olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi, devleti, kadına yönelik şiddeti önlemekle yükümlü kılıyor. Türkiye'de kadına yönelik şiddet son 10 yılda yüzde 1400 artmış durumda. Kadınlar 'Artık ölmek istemiyorum.' pankartlarını binalara asıyor ama iktidar mensupları bunu görmezden geliyor. Onlar duymak, görmek istemeseler de bizler kadınlarımızın sesini her yerden duyup bu konuda mücadelemize devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşam hakkını koruyan bir sözleşmedir. Tek taraflı fesih kararı, ülkemizde sayısı 43 milyona yaklaşan kadınlara sorulmadan alınan bir karardır ve kadınlara vurulan bir darbedir. Cumhurbaşkanı'nın kararı yanlış ve hukuksuzdur. İstanbul Sözleşmesi'nin daha etkin kullanılması için mücadeleye devam edeceğiz. Kimse milletin iradesini yok sayamaz. Kadınlar ve erkekler her alanda eşit olmalıdır."