CHP'li Seyit Torun: "Ceren'in katilinin suçu bilerek işlediği ortaya çıktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Seyit Torun: 'Ceren'in katilinin suçu bilerek işlediği ortaya çıktı' - Son Dakika

CHP'li Seyit Torun: "Ceren'in katilinin suçu bilerek işlediği ortaya çıktı"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katiline verilen cezasının acıyı az da olsa hafiflettiğini söyledi.

CHP'li Seyit Torun:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katiline verilen cezasının acıyı az da olsa hafiflettiğini söyledi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği memleketi Ordu'da, partisinin il başkanlığı binasını ziyaret etti. Burada partililer ile bir araya gelen ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torun, Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının, ailesinin ve sevenlerin acısını az da olsa hafiflettiğini söyledi. Torun, "Acımızı hiçbir ceza dindiremez, çok büyük. Ama sonuçta adaletin tecelli etmesi de belki biraz üzüntümüzü hafifletiyor, o kadar. Cerenimizin katledilişi bütün vicdanlarda ve kalplerde acı yaşattı. Hakikaten ailesi ile birlikte, sevenleri ile birlikte tüm Türkiye ağladı, çok üzüldü" dedi.


Torun, açıklamasını şöyle tamamladı:


"Suçlunun kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığını söylese de daha doğrusu belli ifadeleri bulunsa da bu suçu bilerek işlediği de ortaya çıktı. Adalet de yerini buldu ama dediğimiz gibi hiçbir ceza bizim içimizdeki acıyı dindiremez. Belki biraz da olsa hafifletebilir. Tekrar mekanı cennet olsun." - ORDU

Cumhuriyet Halk Partisi, Ceren Özdemir, Seyit Torun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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