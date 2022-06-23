CHP'li Seyit Torun'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: "İşini Yapmıyorsun, Şov Yapıyorsun" - Son Dakika
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CHP'li Seyit Torun'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: "İşini Yapmıyorsun, Şov Yapıyorsun"

23.06.2022 16:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Marmaris'te süren yangın nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediyeleri hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Torun, "Soylu'ya buradan seslenmek istiyorum; evet yangına, sele her yere gidiyorsun da yaptığın sadece şov. İşini yap. Sen işini yapmıyorsun şov yapıyorsun. Ve orada, Marmaris'te günlerdir orman yanıyor" dedi.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ- Kamera: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Marmaris'te süren yangın nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediyeleri hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Torun, "Soylu'ya buradan seslenmek istiyorum; evet yangına, sele her yere gidiyorsun da yaptığın sadece şov. İşini yap. Sen işini yapmıyorsun şov yapıyorsun. ve orada, Marmaris'te günlerdir orman yanıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Marmaris'teki orman yangın bölgesinde yaptığı açıklamalarla CHP'yi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. CHP'nin Kuşadası'ndaki toplu açılışları sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Torun, "Süleyman Soylu'nun zaten en büyük paronayası bizim belediyelerimiz. Belediyelerimizin üzerine çöktüğü yetmiyor gibi şimdi de iftiralar atmaya başladı. Yangından sorumlu olanlar, iktidar, halen mazeret arıyor. Yahu kardeşim orda orman yanıyor, canlarımız yanıyor. Siz hala laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz bize. Gidin bize laf yetiştireceğinize o ormanı söndürün. O yanan ağaçları, oradaki börtü böceği kurtarın, canlıyı kurtarın" dedi.

CHP'Lİ 11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI THK UÇAKLARINI ONARMAK İSTEMİŞTİ

Torun, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının geçen yıl Türk Hava Kurumu'nun (THK) uçaklarını tamir ettirmeye talip olduğunu anımsatırken şunları söyledi:

"Geçen yıl 4 Ağustos'ta 11 büyükşehir belediye başkanımız Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını uçuşa hazır hale getirmek için yazılı olarak talepte bulundular. Yani her türlü desteği vermeye hazırız dediler. Şimdiden bize düşen görev neyse biz bu sorumluluklarımızı yerine getirelim dediler. Ama şimdi halen karapropagandasına devam ediyor, acizliklerini, çaresizliklerini bizim belediyeleri suçlayarak aklamaya çalışıyor."

"İŞİNİ YAPMIYORSUN, ŞOV YAPIYORSUN"

Bakan Soylu'yu "şov" yapmakla suçlayan Seyit Torun, şöyle konuştu:

"Soylu'ya buradan seslenmek istiyorum; evet yangına, sele her yere gidiyorsun da yaptığın sadece şov. İşini yap. Sen işini yapmıyorsun şov yapıyorsun. ve orada, Marmaris'te günlerdir orman yanıyor. Bir hafta, 10 gün önce de ben Muğla'daydım. Yaptığım oradaki basın açıklamasında da hükümeti uyardım. Dedim ki bakın artık hava sıcaklıkları artmaya başladı, her an yangın olabilir. Lütfen bununla ilgili mazeretin arkasına sığınmayın, bir an önce tedbirlerinizi alın, aracınızı, gerecinizi ne gerekiyorsa bunu yapın. Ama şimdi ne diyorlar; efendim 4 Temmuz'da araçlar gelecek, uçaklar gelecek, gece görüşü gelecek. Yok efendim paramız olsa bile alamıyoruz. Allah aşkına dünyada bu sorun çözülüyor da bizim ülkemizde neden çözülmüyor. Yangını sadece gündüz mü söndürme mücadelesi yapacaksınız. Gece yanan orman ne olacak. Zaten en önemlisi aslında yangına ilk müdahalede söndürme çalışması başarılı olur. Büyüdükten sonra o yangını söndürme daha da zorlaşır. Ama siz maalesef yönetemiyorsunuz, maalesef başarısızsınız. Her zaman olduğu gibi yine mazeret üretiyorsunuz. Başkalarını suçlayarak kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz. Ama artık bu milletin gözünü boyayamazsınız. Geçen yıldan da anlaşılıyor ki hiçbir ders almamışsınız. Hiçbir şekilde çalışma yapmamışsınız. Şimdi gözümüzün önünde ormanlarımız cayır cayır yanıyor."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Seyit Torun, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Seyit Torun'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: 'İşini Yapmıyorsun, Şov Yapıyorsun' - Son Dakika

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