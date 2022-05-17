CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası

Duvar gazetesinde yer alanhabere göre,CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 kişiye yönelik operasyonun ardından açıklama yaptı.

"BELEDİYEMİZİ İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Kadıköy Belediyesi'nin bazı çalışanlarına yönelik soruşturma sürecinin, CHP'li belediyelere karşı yürütülen algı operasyonunun yeni bir halkası olduğunu söyleyen CHP'li Torun, "Belediye yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmayan, belediye binalarında herhangi bir arama-tarama yapılmayan, sadece bazı çalışanlar hakkındaki kişisel şikâyetlerden ibaret olan bir süreci, belediyede yolsuzluk operasyonu yapılıyormuş gibi gündeme getirmek, belediyemize yönelik itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR BAŞKANIMIZ BOYUN EĞMEYECEK'

Gözaltına alınan çalışanlarla ilgili ciddi bir suçlamanın olmadığının görüldüğünü belirten Torun, "Hal böyleyken, gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çabalamak, son dönemlerini yaşayan iktidarın acizliğinden ibarettir, karalama kampanyasıdır" dedi.

Kadıköy Belediyesi çalışanlarını da kapsayan soruşturmanın Atatürk Havalimanı'na ilişkin iktidarın adımıyla aynı güne denk geldiğine dikkat çekerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren CHP'li Torun,"İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu şunu bilmelidir: Milletin gözünde kaybettiğiniz itibarı, belediyelerimize saldırarak kazanamayacaksınız. Sandıkta yenemediğiniz belediye başkanlarımızı, masa başı operasyonlarla yenemeyeceksiniz. Son yerel seçimlerden bu yana, talimatlı müfettişleri her gün belediyelerimizin kapısına gönderenler, içi boş iddialarla suç uydurarak gözdağı vermeye çalışanlar şunu unutmasın: Bizde sizin korkutma çabalarına boyun eğecek tek bir belediye başkanı yoktur." dedi.