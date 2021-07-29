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CHP'li Seyit Torun fındık bahçesinde düştü! İki farklı yerde kırık var - Son Dakika

CHP'li Seyit Torun fındık bahçesinde düştü! İki farklı yerde kırık var

29.07.2021 16:33
CHP'li Seyit Torun fındık bahçesinde düştü! İki farklı yerde kırık var, System.String[]

Ordu'da fındık bahçesini gezdiği sırada dengesini kaybederek yere düşen CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un topuk ve kaval kemiğinde kırıklar var.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Ordu ziyaretinde geçirdiği kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili bilgiler geldi. İlk muayenede Torun'un ayağının iki bölgesinde kırık tespit edildiği öğrenildi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Torun, hafta sonu tatili için memleketi Ordu'ya geldi. Ulubey ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gezen Torun, dengesini kaybederek düştü.

ALÇI, 6 HAFTA SONRA ALINACAK

Yakınları tarafından özel hastaneye götürülen ve topuk ile kaval kemiğinde kırıkların olduğu belirlenen Torun'un ayağı alçıya alındı. Alçının 6 hafta sonra çıkarılacağı, CHP'li Torun'un ise Ankara'ya gittiği öğrenildi.

CHP'li Seyit Torun fındık bahçesinde düştü! İki farklı yerde kırık var

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Fındık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Seyit Torun fındık bahçesinde düştü! İki farklı yerde kırık var - Son Dakika


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