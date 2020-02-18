CHP'li Seyit Torun: "İşverenlere yüzde 6'lık teşvik indirimi uygulaması devam ettirilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Seyit Torun: 'İşverenlere yüzde 6'lık teşvik indirimi uygulaması devam ettirilmeli' - Son Dakika

CHP'li Seyit Torun: "İşverenlere yüzde 6'lık teşvik indirimi uygulaması devam ettirilmeli"

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "2013'te başlayan ve kısa bir süre önce sona eren işverenlere yüzde 6'lık teşvik indirimi uygulamasının yeni bir düzenlemeyle devam ettirilmesi gerekiyor.

CHP'li Seyit Torun:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "2013'te başlayan ve kısa bir süre önce sona eren işverenlere yüzde 6'lık teşvik indirimi uygulamasının yeni bir düzenlemeyle devam ettirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, işverenlere yüzde 6'lık teşvik indirimi uygulamasının sona erdiğini hatırlattı.

Üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamak amacıyla teşvik süresinin uzatılmasının işveren ve işçi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Torun, "2013'te başlayan ve kısa bir süre önce sona eren işverenlere yüzde 6'lık teşvik indirimi uygulamasının yeni bir düzenlemeyle devam ettirilmesi gerekiyor." ifadesine yer verdi.

Torun, bunun devam etmediği takdirde işsizlikte büyük bir patlama yaşanacağını belirterek, "Sosyal devlet anlayışı gereği üretim ve istihdamı artırmak amacıyla sigorta pirim desteği veriyorsunuz. Sonra hangi anlayışın gereği bu düzenlemeyi kaldırıyorsunuz? İşverenlerin ayakta tuttuğu hizmet sektörüne vurduğunuz darbeler vatandaşı işinden, sizi de koltuklarınızdan edecek." değerlendirmesini yaptı.

"23 Şubat'tan önce teşvik primlerine bir açıklık getirilmeli"

Asgari ücrette bu yıl yapılan yüzde 15'lik artışın yanı sıra yüzde 6 teşvik iptali ile toplam maliyet artışının işverenler için yüzde 21 olacağını değerlendiren Torun, yüzde 6'lık teşvik indiriminin devam etmemesi halinde işverenlere kişi başı 176 lira 58 kuruş ek yük geleceğini aktardı.

Seyit Torun, "2019 yılından 2020'ye geçtiğimizde yüzde 15'lik asgari ücret artışı, asgari ücret desteğindeki 75 liralık azalış ile birlikte yüzde 6 indirim uygulanmaması halinde bir sigortalı için işveren tarafından ödenecek prim tutarı 2020 yılında 353 lira 50 kuruş daha fazla olacak." ifadesini kullandı.

İşverenlerin bir karışıklık çıkmaması için ocak ayı SGK bildirgelerini onaylamadığını ve beklettiğini kaydeden Torun, teşvik primlerine 23 Şubat'tan önce açıklık getirilmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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