CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" şeklinde paylaşım yapan CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.