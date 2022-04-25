CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma - Son Dakika
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

25.04.2022 11:42
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

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CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Başsavcılığı, Twitter, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma - Son Dakika


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