CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kavgasında bıçaklandı - Son Dakika
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kavgasında bıçaklandı

22.06.2022 10:27

Beyoğlu'nda restoran ileten iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Yaşanan arbedede CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeninin de bıçakla hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli serbest kalırken, restoranlar ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Geçtiğimiz pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde iddiaya göre semtteki bir pasajda bulunan iki restoran işletmecisi arasında "müşteri kapma" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine restoran sahibi Ali Ekber Y. ve diğer restoranın sahibi Özgür Savaş Tanrıkulu birbirine girdi. Kısa bir süre sonra taraflar birbirlerinden ayrıldı. Kavgayı duyan Ali Ekber Y.'nin tanıdıkları pasaja gelince karşı tarafla aralarında tekrardan kavga çıktı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeninin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

TANRIKULU'NUN OĞLU VE YEĞENİ BIÇAKLANDI

Ortalığın karıştığı kavgada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu baldırından ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu ise bacağından bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından Tanrıkulu'nun yaralanan oğlu ve yeğeni kendi imkanlarıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek tedavi oldu. Hayati tehlikeleri bulunmayan iki kuzen tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ortalığın karıştığı bıçaklı kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeninin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

7 ŞÜPHELİ DE SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet Cemal Tanrıkulu, Mitan Alican Tanrıkulu, Onur M., Özgür Savaş Tanrıkulu, Melik Fırat Tanrıkulu, Ali Ekber Y. ve Mustafa Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 7 şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca pasajda 21 Haziran'da 9 iş yeri polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Denetlemeler sonucunda 3 iş yeri mühürlenirken 4 iş yerine "mühür fekki" nedeniyle işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Beyoğlu, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kavgasında bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kavgasında bıçaklandı - Son Dakika
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