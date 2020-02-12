CHP'li Sındır: "298 bin kamu yapısı için yapı kayıt belgesi düzenlenmiş" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Sındır: '298 bin kamu yapısı için yapı kayıt belgesi düzenlenmiş' - Son Dakika

CHP'li Sındır: "298 bin kamu yapısı için yapı kayıt belgesi düzenlenmiş"

6 saat önce

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Okullar, kamu binaları, sağlık, üniversite, eğitim ve kültür tesisleri gibi 298 bin kamu yapısı için yapı kayıt belgesi düzenlenmiş.

CHP'li Sındır:

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Okullar, kamu binaları, sağlık, üniversite, eğitim ve kültür tesisleri gibi 298 bin kamu yapısı için yapı kayıt belgesi düzenlenmiş. Çocuklarımız bu okullara gidiyor, bu üniversite binalarında eğitim alınıyor, bu kültür ve sağlık tesislerini kullanıyoruz." dedi.

Sındır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İmar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifine yönelik eleştirilerde bulundu.

Daha önceki süreçte "imar barışı" kapsamında ruhsatsız ve kaçak yapılar için "yapı kayıt belgesi" düzenleme zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Sındır, mevcut düzenlemeyle bu belgeye sahip binaların güçlendirilmesinin önünün açılacağını söyledi.

CHP'li Sındır, yapı kayıt belgesi düzenlenen kamu binalarının sayısını ilgili bakanlığa sorduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kamu idarelerine ait 298 bin bina için yapı kayıt belgesi düzenlenmiş. Okullar, kamu binaları, sağlık, üniversite, eğitim ve kültür tesisleri gibi 298 bin kamu yapısı için yapı kayıt belgesi düzenlenmiş. Çocuklarımız bu okullara gidiyor, bu üniversite binalarında eğitim alınıyor, bu kültür ve sağlık tesislerini kullanıyoruz. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Böyle bir ülkede imar barışıyla 3,6 milyon yapı kayıt belgesi düzenleniyor ve bunun yaklaşık 300 bini kamu binaları."

Sındır, Elazığ'da meydana gelen depremde tamamen yıkılan 150 yapının ne kadarının kamuya ait olduğunu ve kaçı için yapı kayıt belgesi düzenlendiğini de sorarak, "Bina öldürmez; o binanın depreme dayanıksız olarak yapılmasına göz yuman yasalar, kurum ve kuruluşlar; o binayı betonundan, demirinden çalarak yapan müteahhitler öldürür. 'Deprem değil, bina öldürür' çok yanlış bir ifade. Sorumluluktan kaçınmak adına kullanılıyor olabilir. Bir an evvel sadece kamuya ait binalar değil, özellikle deprem riski yüksek alanlardaki yapı stoku da yenilenmeli ve iyileştirilmeli." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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