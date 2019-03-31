Son Dakika Haberleri: CHP'li Soyer Oyunu Kullandı

CHP'li Soyer Oyunu Kullandı

1 saat önce

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, her seçimin bir demokrasi sınavı olduğunu belirterek, "Bugün de herkesin bu sınavdan başarıyla geçeceğine inanıyorum.

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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, her seçimin bir demokrasi sınavı olduğunu belirterek, "Bugün de herkesin bu sınavdan başarıyla geçeceğine inanıyorum." dedi.

Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızı Duygu Soyer ile oyunu kullanmak için Sığacık 80.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Soyer, seçim çalışmalarının güzel ve tatlı bir telaş olduğunu vurguladı.

Soyer, "Tabii fragman bitti, film başlıyor. Bundan sonrası daha çok daha yoğun olacak. Her seçim bir demokrasi sınavıdır. Bugün de herkesin bu sınavdan başarıyla geçeceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:12 Kaynak: AA

Tunç Soyer, belediye başkan adayı, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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