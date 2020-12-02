CHP'li Süllü: "Siyasette kadın temsiliyeti, yeni bakış açıları ve yöntemlerle demokrasiyi zenginleştirecektir" - Son Dakika

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, kadın temsiliyetinin, kadınlara ait deneyim ve düşünceleri siyasete taşıyarak yeni bakış açıları ve yöntemlerle demokrasiyi zenginleştireceğini, erkek egemen bakışı dengeleyeceğini ve tek uçlu politika üretilmesine de engel olacağını söyledi.

Süllü, CHP'li kadın milletvekilleri ile birlikte Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın vatandaşları olarak bugün sahip olduğumuz tüm kazanımlarımızı Cumhuriyete borçluyuz." ifadesini kullanan Süllü, "Dünyada, kadınların yüzyıllara yayılan hak mücadeleleri tarihi ile kıyaslandığında, tarihimizde kadınların Tanzimat'la başlayan meşrutiyetle şekillenen toplumsal yaşamda var olma çabalarının ilk siyasal girişiminin de yine Cumhuriyetin ilanı ile var olduğunu ve kazanıma dönüştüğünü görüyoruz." dedi.

5 Aralık 1934'de Başbakan İsmet İnönü ve 191 milletvekilinin sunduğu Anayasa ve Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa önerisinin, tüm milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edilmesi ile birlikte 20 yaş üstü kadınlar seçme, 30 yaş üstü kadınların seçilme hakkı elde ettiğini anımsatan Süllü, "Burada dikkat çekmek istediğim nokta, tam 86 yıl önce tamamı erkek olan TBMM'de, kadınların milletvekili olarak seçme ve seçilme hakkının oy birliği ile kabul edilmiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

Bugün TBMM'de kadınlar ile ilgili verilen yasa tekliflerinin, araştırma önergelerinin, içinde kadınların da bulunduğu iktidar partileri tarafından reddedildiği düşünüldüğünde, iktidarın kadına bakış açısının öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğini dile getiren Süllü, şunları kaydetti:

"O gün için dünyada pek çok ülkede, kadının, uğrunda büyük mücadeleler verdiği hakkı Türk kadını elde ederek, 1935 yılında yapılan TBMM 5. Dönem seçimlerinde 17 kadın milletvekili ile Mecliste yerini almıştır. O yıllarda dünyada pek çok kadın seçme ve seçilme hakkını elde edememişken, TBMM'de sahip olunan kadın temsiliyeti oranı ile dünya parlamentolarında ikinci sırada yer alma almaktaydık. Bugün ise sahip olunan yüzde 17,32 kadın temsiliyet oranı ile ne yazık ki Ocak 2020 verilerine göre 124. sırada yer alıyoruz.

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı elde etmesini kutladığımız bugünlerde, Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden birisi olan siyasal hak kazanımlarıyla minnetle gurur duyuyorsak da toplumun yüzde ellisini oluşturan kadınların karar mekanizmalarında yeterince yer almamasını, hele hele TBMM'de bu denli düşük oranda temsil edilmesini kabul etmiyoruz. Bu düşük oranlı temsiliyet, demokrasinin gerekliliklerin yerine getirilmesinde bir engel oluşturduğu kadar bugün ülkemizde yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sorununun çözümünde de engel oluşturmaktadır.

Kadın temsiliyeti, kadınlara ait deneyim ve düşünceleri siyasete taşıyarak yeni bakış açıları ve yöntemlerle demokrasiyi zenginleştirecek, erkek egemen bakışı dengeleyecek ve tek uçlu politika üretilmesine de engel olacaktır."