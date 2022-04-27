CHP'li Süllü ve Çakırözer Bayram Öncesi Eskişehir Otogarını Ziyaret Etti. - Son Dakika
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CHP'li Süllü ve Çakırözer Bayram Öncesi Eskişehir Otogarını Ziyaret Etti.

27.04.2022 20:28

CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer; bayram öncesi Eskişehir otogarını ziyaret etti. Akaryakıta gelen zamlardan sonra şehirlerarası otobüs firmalarının bilet ücretlerine yaptığı zammın, yurttaşların cebine etkisine ilişkin, Süllü ve Çakırözer’e dert yanan bir otobüs şoförü, “Çanakkale’den Şanlıurfa’ya sadece yakıt ücreti 21 bin lira. Gidiş-geliş 7 bin lira zararımız var. Eskişehir-Şanlıurfa biletleri 350 lira. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer; bayram öncesi Eskişehir otogarını ziyaret etti. Akaryakıta gelen zamlardan sonra şehirlerarası otobüs firmalarının bilet ücretlerine yaptığı zammın, yurttaşların cebine etkisine ilişkin, Süllü ve Çakırözer'e dert yanan bir otobüs şoförü, " Çanakkale'den Şanlıurfa'ya sadece yakıt ücreti 21 bin lira. Gidiş-geliş 7 bin lira zararımız var. Eskişehir-Şanlıurfa biletleri 350 lira. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, bayram öncesi Eskişehir otogarını ziyaret etti. Çakırözer ve Süllü, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle şehirlerarası sefer yapan otobüs firmalarındaki bilet ücreti artışına ilişkin yurttaş ve esnaf ile konuştu.

"İNSANLAR GİDEMEMEKTE HAKLI, BİZ DE PARA KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Bir esnaf, "Biz buraların dolmasını bekliyorduk, bizim normal seferlerimiz dolmadı bile. İnsanlara da hak veriyorum, çok pahalı" diye konuştu. Çakırözer, "Ne kadar" diye sorunca, esnaf, 'Eskişehir- Hatay, İskenderun' arası 350 liralık bilet fiyatının arttığını belirterek " Adana'ya 250 lira, Hatay İskenderun 450 lira oldu. İnsanlar gidememekte haklı, biz de para kazanmak zorundayız" diye cevapladı.

Süllü ve Çakırözer'in konuştuğu başka bir firmada çalışan esnaf ise, "Antalya 200 lira, İstanbul 180-200 lira. Bayram öncesi 200 lira saat 18.30'da Bursa var, bir tane biri yok daha. İstanbul-Antalya çalışıyoruz şimdi. Gidiş-geliş yol masrafları dahil 13-14 bin lira; köprüler, otoyollar…" diye konuştu.

"GİDİŞ-GELİŞ 7 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR. ESKİŞEHİR-ŞANLIURFA BİLETLERİ 350 LİRA"

Şehirlerarası sefer yapan otobüs şoförü ise, "Çanakkale'den Şanlıurfa'ya sadece yakıt ücreti 21 bin lira. Gidiş-geliş 7 bin lira zararımız var. Eskişehir-Şanlıurfa biletleri 350 lira. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Araba sahibi zarar ediyor. Biz de üzülüyoruz. Otobüste 20, 25 kişi var. Geçen yıl 2 bin liraya aldığımız mazot, şimdi 9 bin lira" diye konuştu.

CHP'li Süllü ve Çakırözer Bayram Öncesi Eskişehir Otogarını Ziyaret Etti.
CHP'li Süllü ve Çakırözer Bayram Öncesi Eskişehir Otogarını Ziyaret Etti.
CHP'li Süllü ve Çakırözer Bayram Öncesi Eskişehir Otogarını Ziyaret Etti.
CHP'li Süllü ve Çakırözer Bayram Öncesi Eskişehir Otogarını Ziyaret Etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Şanlıurfa, Eskişehir, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Süllü ve Çakırözer Bayram Öncesi Eskişehir Otogarını Ziyaret Etti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Süllü ve Çakırözer Bayram Öncesi Eskişehir Otogarını Ziyaret Etti. - Son Dakika
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