CHP'li Sümer: "Anadolu Buğdayı Varken Buğday İthal Etmek Tarıma ve Ülkeye İhanettir" - Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 17 Mayıs-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında 480 bin tonluk buğday ithalatı yapacağını belirterek, "Kendi çiftçisi hasat yaparken aynı ürünü ithal etmek artık üreticiye 'ben sizi tanımıyorum, yerli tarımla işim yok demektir. Çiftçimizin talebi bir an önce 7 bin liranın altında olmamak kaydıyla taban fiyatının açıklanmasıdır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak hububat alım fiyatıyla ilgili konuştu. TMO'nun hububat alım fiyatının açıklanması gerektiğini belirten Sümer, şunları söyledi:

"TMO 17 MAYIS-10 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA 480 BİN TONLUK YENİ BUĞDAY İTHALATI GERÇEKLEŞTİRECEK"

"10 güne kadar Adana çiftçimizin buğday hasadı başlayacak. Ancak taban fiyatı ne olacak bilinmiyor. Çünkü fiyat açıklanmıyor. Çiftçinin sırtında bir ton yük varken bir de fiyat baskısı ile üretici aracının kıskacına hapsediliyor. Tüm bunlarla beraber ay sonunda kendi çiftçimizin buğday hasadı yapacakken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 17 Mayıs- 10 Ağustos tarihleri arasında 480 bin tonluk yeni buğday ithalatı gerçekleştirecek. Kendi çiftçisi hasat yaparken aynı ürünü ithal etmek artık üreticiye 'ben sizi tanımıyorum, yerli tarımla işim yok demektir.

"TARIMA VE ÜLKEYE İHANETTİR"

Anadolu buğdayı varken buğday ithal etmek tarıma ve ülkeye ihanettir. Çiftçimizin talebi bir an önce 7 bin liranın altında olmamak kaydıyla taban fiyatının açıklanmasıdır.