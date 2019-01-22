Son Dakika Haberleri: CHP'li Tanal'a Taziye Telefonu

CHP'li Tanal'a Taziye Telefonu

13 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı telefonla arayarak, vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal için taziye dileklerini iletti.

CHP'li Tanal'a Taziye Telefonu, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı telefonla arayarak, vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal için taziye dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı telefonla aradı. TBMM Başkanı Yıldırım, Tanal'a vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal için taziye dileklerini iletti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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