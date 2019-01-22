CHP'li Tanal'a Taziye Telefonu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı telefonla arayarak, vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal için taziye dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı telefonla arayarak, vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal için taziye dileklerini iletti.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı telefonla aradı. TBMM Başkanı Yıldırım, Tanal'a vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal için taziye dileklerini iletti.



(İHA)

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