CHP'li Tanal: Balıklıgöl'ü Kaderine Terk Etmişler - Son Dakika
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CHP'li Tanal: Balıklıgöl'ü Kaderine Terk Etmişler

04.05.2022 12:49

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın simgesi olan Balıklıgöl’de balıkların kirlilik nedeniyle öldüğünü açıkladı. Tanal paylaştığı görüntülerde, “Son günlerde yoğun balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl’ün suyu kirlilikten geçilmiyor. Havanın serinliğine rağmen kötü koku nedeniyle Balıklıgöl’ün kenarında 5 dakikalığına bile durulmuyor. Balıklıgöl’ü kendi kaderine terk etmişler” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'de balıkların kirlilik nedeniyle öldüğünü açıkladı. Tanal paylaştığı görüntülerde, "Son günlerde yoğun balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl'ün suyu kirlilikten geçilmiyor. Havanın serinliğine rağmen kötü koku nedeniyle Balıklıgöl'ün kenarında 5 dakikalığına bile durulmuyor. Balıklıgöl'ü kendi kaderine terk etmişler" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de balıkların öldüğünü açıkladı. Tanal, Balıklıgöl'ün son durumunu gösteren görüntüleri, sosyal medya hesabında paylaştı. Tanal, şu açıklamayı yaptı:

"Şanlıurfa'da tarihi ve manevi mirasımız Balıklıgöl'ü de koruyamadılar! Görüntüler az önce CHP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcımız ve avukat meslektaşımız Ronayi Paydaş tarafından çekildi.

Son günlerde yoğun balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl'ün suyu kirlilikten geçilmiyor. Havanın serinliğine rağmen kötü koku nedeniyle Balıklıgöl'ün kenarında 5 dakikalığına bile durulmuyor. Yazıklar olsun, diyorum. Balıklıgöl tamamen elden gitmeden, Balıklıgöl'deki balıklar komple ölmeden acilen tedbir alınsın. Ortada belediye hizmeti diye bir şey yok. Balıklıgöl'ü kendi kaderine terk etmişler."

CHP'li Tanal: Balıklıgöl'ü Kaderine Terk Etmişler
CHP'li Tanal: Balıklıgöl'ü Kaderine Terk Etmişler
CHP'li Tanal: Balıklıgöl'ü Kaderine Terk Etmişler
CHP'li Tanal: Balıklıgöl'ü Kaderine Terk Etmişler

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Cumhuriyet Halk Partisi, Balıklıgöl, Şanlıurfa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Tanal: Balıklıgöl'ü Kaderine Terk Etmişler - Son Dakika


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