CHP'li Tanal'dan ABD Başkanı Joe Biden hakkında suç duyurusu - Son Dakika

CHP'li Tanal'dan ABD Başkanı Joe Biden hakkında suç duyurusu

27.04.2021 18:30
CHP'li Tanal'dan ABD Başkanı Joe Biden hakkında suç duyurusu, System.String[]

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden hakkında nefret suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden hakkında nefret suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ABD Başkanı Joe Biden hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Tanal, Biden hakkında nefret suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu belirtilen açıklamada, "24 Nisan 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıl dönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada 'Her yıl bu günde, Osmanlı döneminde Ermenilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenleri anıyor ve bu tür zulümlerin bir kez daha tekrarlanmaması için yeniden taahhütte bulunuyoruz' ifadelerine yer vererek yaşanan olayları 'soykırım' olarak nitelendirmiştir. Ancak ABD Başkanı tarafından yapılan bu açıklama gerçekliği yansıtmayan mesnetsiz iddialardan oluşmaktadır. Şöyle ki; Ermeni diasporasının her yıl 24 Nisan günü tüm dünyada sözde soykırımın yıl dönümü diye anmış oldukları tarih, zorunlu göçün uygulandığı tarih olmayıp Osmanlı Devletince Birinci Dünya Savaşı sırasında isyan çıkaran Ermeni Komiteleri ele başlarının tutuklanmasına dair karar alındığı tarihtir. Osmanlı'nın ülke güvenliğini korumak amacıyla aldığı bu karar, vilayetlere ve mutasarrıflıklara gönderilmiş ve sadece örgüt mensubu Ermeniler tutuklanmıştır. Dolayısıyla 24 Nisan 1915 tarihi zorunlu göçün başlatıldığı tarih değildir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Joe Biden, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li Tanal'dan ABD Başkanı Joe Biden hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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