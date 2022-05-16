CHP'li Tanal'dan, AKP Milletvekilini Öven Suruç Kaymakamı'na Tepki: "Kaymakam, Bu Tür Siyasi Polemiklere Dahil Olamaz" - Son Dakika
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CHP'li Tanal'dan, AKP Milletvekilini Öven Suruç Kaymakamı'na Tepki: "Kaymakam, Bu Tür Siyasi Polemiklere Dahil Olamaz"

16.05.2022 15:20
CHP'li Tanal'dan, AKP Milletvekilini Öven Suruç Kaymakamı'na Tepki: "Kaymakam, Bu Tür Siyasi Polemiklere Dahil Olamaz"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş’ın; çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Şanlıurfa-Suruç-Birecik Yolu’nun düzeltilmeye başlanmasında etkisi olduğunu iddia eden AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ı öven paylaşımlarına tepki gösterdi. Tanal, “Suruç Kaymakamı, AKP üyesi, sempatizanı, taraftarı sıfatıyla mı bu paylaşımı yapıyor, yoksa kaymakam sıfatıyla mı mesaj veriyor? Kaymakam, bu tür siyasi polemiklere dahil olamaz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın; çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Şanlıurfa-Suruç- Birecik Yolu'nun düzeltilmeye başlanmasında etkisi olduğunu iddia eden AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı öven paylaşımlarına tepki gösterdi. Tanal, "Suruç Kaymakamı, AKP üyesi, sempatizanı, taraftarı sıfatıyla mı bu paylaşımı yapıyor, yoksa kaymakam sıfatıyla mı mesaj veriyor? Kaymakam, bu tür siyasi polemiklere dahil olamaz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, çok sayıda trafik kazasının yaşandığı ve halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen Şanlıurfa-Suruç-Birecik Yolu'nun düzeltilmesi için ihale sürecinin başladığını duyurdu. Tanal, yaptığı sosyal medya paylaşımında; AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yolun düzeltilmesi için başlayan süreçte kendisinin etkisi olduğu yönünde açıklamalar yaptığını, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın da AKP'li Yıldız'ı övdüğünü aktardı.

Tanal, "Suruç Kaymakamlığı da tuhaf bir şekilde tartışmaya dahil olarak, AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'a sahip çıktı. Kaymakamlığın resmi twitter hesabından Yıldız'ın fotoğrafı kullanılarak, Kaymakam Kenan Aktaş'ın ağzından Yıldız'a teşekkür mesajı yayınlandı" diyerek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"AKP'NİN ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ İBRAHİM HALİL YILDIZ MESELEYLE KENDİSİ İLGİLENMİŞ GİBİ PAYLAŞIM YAPTI"

"Kendine gel Suruç Kaymakamlığı. Bizlerin, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığımızın, diğer muhalefet partisi teşkilatlarının farkındalık eylemleri, paylaşımları ve girişimleri sonrası Şanlıurfa-Suruç arasındaki Suruç ölüm yolunun düzeltilmesi için ihale süreci başladı. AKP'nin Suruçlu Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ise meseleyle kendisi ilgilenmiş gibi paylaşım yaptı. Tabii anında sosyal medyada tepki gördü. 'Muhalefet sayesinde oldu. Bugüne kadar ne yaptın Suruç ölüm yolu için?' şeklinde eleştirildi.

"KAYMAKAMLAR ÖYLE KAFALARINA ESTİKÇE SİYASET YAPAMAZLAR"

Suruç Kaymakamlığı da tuhaf bir şekilde tartışmaya dahil olarak, AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'a sahip çıktı. Kaymakamlığın resmi twitter hesabından Yıldız'ın fotoğrafı kullanılarak, Kaymakam Kenan Aktaş'ın ağzından Yıldız'a teşekkür mesajı yayınlandı. Kaymakamlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabidir. Öyle kafalarına estikçe siyaset yapamazlar. Kaymakamların, kaymakamlıkların kalkıp bir milletvekilini övücü, destekleyici mahiyette tweet atması ne zamandan beri gelenek oldu? Suruç Kaymakamı, AKP üyesi, sempatizanı, taraftarı sıfatıyla mı bu paylaşımı yapıyor, yoksa kaymakam sıfatıyla mı mesaj veriyor? Kaymakam, bu tür siyasi polemiklere dahil olamaz.

"SURUÇ KAYMAKAMLIĞI ÖNCE ŞENYAŞAR AİLESİ FERTLERİNİN KATLEDİLMESİNİN NEDEN ENGELLENMEDİĞİNİ ANLATSIN"

Suruç Kaymakamlığı önce Şenyaşar ailesi fertlerinin Suruç Devlet Hastanesi'nde linç edilmesinin, katledilmesinin neden engellenmediğini, olaya ilişkin kamera kayıtlarının hastane duvarının kırılarak nasıl götürüldüğünü anlatsın. Unutulmasın ki yasaya göre kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. Siyasetten uzak dur Kaymakam Bey. Hatırlatalım, Devlet Memurları Kanunu'nun 7. maddesiyle, memurların siyasi partilere girmeleri, herhangi bir siyasi parti ya da kişinin yararını veya zararını hedefleyen davranışta bulunmaları yasaklanmıştır."

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Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP'li Tanal'dan, AKP Milletvekilini Öven Suruç Kaymakamı'na Tepki: "Kaymakam, Bu Tür Siyasi Polemiklere Dahil Olamaz" - Son Dakika
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