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CHP'li Tanal'dan RTÜK eleştirisi

8 saat önce

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesine ilişkin, "Alınan karar yok hükmündedir.

CHP'li Tanal'dan RTÜK eleştirisi, System.String[]

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesine ilişkin, "Alınan karar yok hükmündedir. Çünkü Faruk Bildirici'yi TBMM seçmiştir. TBMM, RTÜK'e bağlı değildir. RTÜK üyelerinin, kendisini parlamentonun yerine koyarak yaptığı iş anayasal bir suçtur." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, RTÜK üyelerinin Anayasa'nın ilgili maddesi uyarınca TBMM tarafından seçildiğini, siyasi partilerin oy oranlarına göre de üye sayısının belirlendiğini anımsattı.

Kanunda RTÜK üyelerinin özel ya da resmi başka hiçbir kurumda görev alamayacağı hususunun da açıkça belirtildiğini vurgulayan Tanal, buna karşılık RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in halen TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu'nun yönetim kurulunda üye olarak yer aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"RTÜK üyesi olan Ebubekir Şahin, ilgili kanun gereği görevinden çekilmiş sayılır. Çünkü, Şahin'in yönetim kurulunda yer aldığı kurumlar görev yaptığı kurum ile doğrudan ilişkilidir. Bu durumun tespiti için TBMM Başkanlığı'na bir dilekçe sundum. Aynı şekilde RTÜK'e de bir dilekçe verdik. Netice itibarıyla RTÜK Başkanı Şahin'in üst kurul toplantılarına katılmaması lazım. Aksi halde biz buna 'topal işlem' deriz. Şahin'in, Basın İlan Kurumu ile TÜRKSAT'ın yönetim kuruluna seçildiği tarihten itibaren imzasının bulunduğu tüm kararlar, karar yeter sayısına ulaşmıyorsa geçersizdir."

Tanal, RTÜK'ün, Üst Kurul Üyesi Faruk Bildirici hakkında aldığı kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.

Bildirici'nin, bugün kendisinin söylediklerinin aynısını dile getirdiğini anımsatan Tanal, şu değerlendirmede bulundu:

"Faruk Bildirici ile ilgili alınan karar ise yok hükmündedir. Çünkü Faruk Bildirici'yi TBMM seçmiştir. TBMM, RTÜK'e bağlı değildir. RTÜK üyelerinin, kendisini parlamentonun yerine koyarak yaptığı iş anayasal bir suçtur. Yetki makamı TBMM'dir ve aldıkları karar ile TBMM'nin hakkını gasp etmişlerdir. Ayrıca Bildirici doğruları söylemiştir. Kamuoyunun zararına sebebiyet vermemiştir. TBMM ve RTÜK'e verdiğimiz dilekçelerin gereği, kanunda da belirtildiği gibi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in istifa etmiş sayılmasının tespitinin yapılması gerekiyor."

Mahmut Tanal, bir gazetecinin eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın FETÖ ile ilgili söylemlerine ilişkin, suçun işlenme tarihini siyasetçilerin değil, Cumhuriyet savcılıklarının belirlediğini söyledi.

FETÖ ile ilgili kamuoyunun karşısına çıkan ilk belgenin 2004 yılındaki MGK Kararı olduğunu öne süren Tanal, şöyle konuştu:

"Kararda 'nurculuk faaliyeti ve Fetullah Gülen, tüm kamu kurumlarına sızmaktadır. Bu ilerisi için bir tehlike oluşturmaktadır, önlem alınması gerekiyor' diyor. 2004 tarihinden buyana önlem almayan ve suçun işlenmesini kolaylaştıran bugünkü AK Parti'dir. Bu işten Sayın Arınç da Sayın Erdoğan da yetki makamlarında oturan herkes de sorumludur. Niye biz bunu halının altına süpürüyoruz. Kim suçluysa, kime kadar gidecekse araştırılsın, aksi halde tüm şüpheler AK Parti'nin üzerindedir. Tedbirler 2004 yılında alınmış olsaydı 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini yaşamamış olacaktık."

Cumhuriyet Halk Partisi, Faruk Bildirici, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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