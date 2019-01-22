Son Dakika Haberleri: CHP'li Tanal'ın Ağabeyi Hayatını Kaybetti

CHP'li Tanal'ın Ağabeyi Hayatını Kaybetti

28 dakika önce

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa'da yaşayan ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal (68), yaşamını yitirdi.

CHP'li Tanal'ın Ağabeyi Hayatını Kaybetti, System.String[]
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa'da yaşayan ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal (68), yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi doğumlu olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın 7 çocuk babası ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal, evinde yaşamını yitirdi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü ve dün gece vefat ettiği öğrenilen Mehmet Hanifi Tanal'ın cenazesi, öğle vakti Yusuf Paşa Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:38 Kaynak: DHA

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