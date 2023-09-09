CHP'li Tanrıkulu'dan TSK'ya çirkin iftira! Stüdyodan ''Yazıklar olsun'' sesleri yükseldi - Son Dakika

CHP'li Tanrıkulu'dan TSK'ya çirkin iftira! Stüdyodan ''Yazıklar olsun'' sesleri yükseldi

Son Güncelleme: 09.09.2023 09:52

Katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tepki çeken ifadeler kullanan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, ''Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı'' dedi. Tanrıkulu'nun bu sözleri sonrası stüdyodakileri bazı konuklardan ''Yazıklar olsun, bu kişi bir de CHP milletvekili'' sesleri yükseldi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında skandal ifadeler kullandı. TSK'nın köyleri bombaladığını öne süren Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden attılar" ifadelerini kullandı.

Konuk olduğu TV100 canlı yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tartışılabileceğini belirten Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Canlı yayında gazeteci Fuat Uğur'un, "Terör örgütü PKK'yı eleştirdiğinizi görmedik" sözlerine ise cevap vermeyen Tanrıkulu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını açıklamalarına destek gösterdi. Sezgin Tanrıkulu'na stüdyodaki konuklar ise, "Yazıklar olsun, bu kişi bir de CHP milletvekili. TSK'ya iftira atıyor" şeklinde tepki gösterdi.

TSK, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk CHP'li Tanrıkulu'dan TSK'ya çirkin iftira! Stüdyodan ''Yazıklar olsun'' sesleri yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Tanrıkulu'dan TSK'ya çirkin iftira! Stüdyodan ''Yazıklar olsun'' sesleri yükseldi - Son Dakika
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