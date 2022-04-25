CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

25.04.2022 12:12
CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Tanrıkulu, Twitter hesabından 24 Nisan tarihinde sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma nedeniyle Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına' dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

(Engin Yağcı - İHA)

YORUMLAR
500
Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz Adanalı Şekerci: Şeker Fiyatları Çok Yükselince İnsanların Alım Gücü Düştü. Fiyat Sorup Çıkan Çok İnsan Var Adanalı Şekerci: Şeker Fiyatları Çok Yükselince İnsanların Alım Gücü Düştü. Fiyat Sorup Çıkan Çok İnsan Var

Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
12:01 12 yıllık gizemli kayıp için yeni öneri: Olayın tek görgü tanığına hipnoz yapılsın!
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:22:34. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement