CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

25.04.2022 13:27
CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

CHP'li Tanrıkulu, 24 Nisan'da Twitter'daki hesabından sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu. Tanrıkulu paylaşımında, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 301'nci maddesi gereğince soruşturma başlattı.

CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Başsavcılığı, İstanbul, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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