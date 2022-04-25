CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

CHP'li Tanrıkulu, 24 Nisan'da Twitter'daki hesabından sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu. Tanrıkulu paylaşımında, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı.