CHP'li Tanrıkulu'ndan "gençlik raporu" - Son Dakika

CHP'li Tanrıkulu'ndan "gençlik raporu"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde "Türkiye'de Gençlik" başlığıyla bir rapor hazırladı.

CHP'li Tanrıkulu'ndan

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde " Türkiye'de Gençlik" başlığıyla bir rapor hazırladı.

TÜİK'in istatistiklerine yer verilen raporda, 2019 yılı sonu itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 12 milyon 955 bin 672 kişiye ulaşarak, toplam nüfusun yüzde 15,6'sını oluşturduğu belirtildi.

Raporda, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 25'in üzerinde seyrettiği ifade edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Çalışan gençlerin yüzde 73'ü işinden memnunken yüzde 27'i memnun değil; yüzde 49,8'i kazancından memnunken, yüzde 50,2'i değil. Hane halkı işgücü araştırması 2018 yılında yüzde 20,3 oranında seyreden genç işsizlik oranının 2019'da yüzde 25,4'e yükseldiğini göstermektedir. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 33,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2018'de yüzde 35 düzeyindeydi. Genç nüfusun istihdamında, başı yüzde 54,1 ile garson, servis elemanı gibi hizmet sektörü çekmektedir. Bunu yüzde 28,2 ile sanayi sektörü, yüzde 17,7 ile de tarım sektörü izlemektedir."

-"İşsizlik oranı 1,1 puan düştü"

Bu yılın ilk üç ayını kapsayan TÜİK işsizlik verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve yukarı yaştakilerde işsiz sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 502 bin kişi azalarak, 4 bin 228 olarak belirlendiği, işsizlik oranının ise 1,1 puan düşerek, yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleştiği vurgulandı.

TÜİK'in 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusa ilişkin istatistiklere göre, genç nüfusta işsizlik oranın bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak, yüzde 24,4 olarak tespit edildiği belirtildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verilerine göre, 2020 yılının ilk dört ayında 576 işçinin yaşamını yitirdiği, bunların 11'inin genç ve çocuk işçi olduğu savunuldu.

Türkiye'de 2017-2018 öğretim yılında yüzde 45,6 olan yükseköğretim net okullaşma oranının, 2018-2019 öğretim yılında yüzde 44,1'e düştüğü ifade edildi.

Raporun, "evli gençler" başlığında ise şu tespitlere yer verildi:

"2019'da evli genç kadınların oranı, evli genç erkeklerin oranının dört katı olurken, genç erkek nüfusun 2019'da yüzde 95,8'nin hiç evlenmediği, yüzde 4,1'nin resmi nikahlı olduğu, yüzde 0,1'nin boşandığı; genç kadın nüfusun yüzde 82,7'nin hiç evlenmediği, yüzde 16,8'inin resmi nikahla evli olduğu, yüzde 0,5'nin ise boşanmış olduğu görülmektedir. Genç kadınların yüzde 18,7'sinin eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu da ortaya çıkmıştır. 2018 yılında genç kadınların yüzde 33,6'nın kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, yüzde 18,7'sinin ise eşlerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu görülmektedir. Eğitim seviyeleri aynı olan genç çiftlerin oranı ise yüzde 45,8 olarak gerçekleşmiştir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Genç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 12:56 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Tanrıkulu'ndan 'gençlik raporu' - Son Dakika

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