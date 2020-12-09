CHP'li Tanrıkulu'ndan market ve kargo dağıtım çalışanları için "yıpranma payı" teklifi - Son Dakika

CHP'li Tanrıkulu'ndan market ve kargo dağıtım çalışanları için "yıpranma payı" teklifi

09.12.2020 12:39
CHP'li Tanrıkulu'ndan market ve kargo dağıtım çalışanları için

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "yıpranma payı" olarak da bilinen fiili hizmet süresi zammından market, kargo ve posta dağıtım çalışanlarının da yararlanması için kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "yıpranma payı" olarak da bilinen fiili hizmet süresi zammından market, kargo ve posta dağıtım çalışanlarının da yararlanması için kanun teklifi verdi.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Teklif market, süpermarket ve hipermarketlerde çalışanların prim ödeme gün sayılarına, bu iş yerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 60 gün; kargo ve posta şirketleri ile market, lokanta, restoran, pastane ve benzeri işyerlerinde kargo ve posta dağıtım personeli, kurye, motosikletli kurye ve paket servis elamanı olarak çalışanlar için ise 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, kargo ve posta dağıtımı ile market, restoran, pastane gibi adrese servis yapan işlerde çalışanların, asgari ücret veya bunun üzerindeki maaşlarla evlerine ekmek götürmeye çalıştığı belirtildi.

Ağır koşullar altında çalıştırılan bu kişilerin, Kovid-19 salgınıyla birlikte artan iş yükü, hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Kargo, posta dağıtımı, kurye ve paket servis çalışanları, işleri gereği her an trafik kazası riski altında ölüm ve yaralanma tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Market çalışanlarının ise mevcut ağır iş yükü, salgın nedeniyle daha da artmıştır. Bu ağır şartlarda çalışan emekçilere, karşılaştıkları risklerin yüksekliği ve yıpratıcı çalışma şartlarıyla orantılı şekilde fiili hizmet süresi zammından faydalanma imkanı getirilmesi önemli bir adım olacaktır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Market, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Tanrıkulu'ndan market ve kargo dağıtım çalışanları için 'yıpranma payı' teklifi - Son Dakika


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