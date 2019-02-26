Son Dakika Haberleri: CHP'li Tarhan'dan Teşekkür Ziyareti

CHP'li Tarhan'dan Teşekkür Ziyareti

38 dakika önce

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP'li Tarhan'dan Teşekkür Ziyareti, System.String[]

Bugün Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci'yi makamlarında ziyaret eden Tarhan'a, CHP Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve Çayırova İlçe Başkanı Çetin Hartamacı ile ilçe yönetimi eşlik eti.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler ile görevleri sona erecek olan Gebze, Darıca ve Çayırova Belediyelerini ziyaret ettiklerini belirten Milletvekili Tarhan, "Her üç başkanımızı da ziyaret ettik ve bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür ettik. Kendilerinin görev süreleri bu seçimlerle sona erecek, yerlerine seçilmek için yarışan adaylarımız var. Bu bir seçim. Elbet biri kazanacak. Ama burada herkes Kocaeli için çalışıyor ve yüz yüze bakıyoruz. Bu nedenle başkanlarımızı güzel uğurlamak istedik" dedi.

Önceliğimiz Kocaeli

Bugüne kadar siyasetin Türkiye'de yeterince gerilim yarattığını kaydeden Tarhan "Seçim çalışmaları yaparken birbirimizi kırmamak gerekiyor. Siyasetteki gerginlikten, tartışmadan, karşıtlıktan vatandaşlarımız gerçekten rahatsız. Seçim çalışmalarında hoşgörünün ön planda olması gerekiyor. Özellikle bu önümüzdeki seçimler bir genel seçim değil. Yerel seçim için kampanya yürüten tüm adaylar, kazandıktan sonra da oyunu aldığı ve alamadığı tüm seçmenlerle yüz yüze olacak. Hepsinin sorunu için çözüm üretecek, hizmet götürecek… Halkımız da kararını buna göre verecektir.Siyaset yaparken Kocaeli'nin ihtiyaçlarına, sorunlarını çözmeye, kentin değerine değer katmaya yönelik bir kampanya yürütülmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm adaylar için aynı şey geçerli, burada Kocaeli'nin kazanması gerekiyor" dedi.

Önemli olanın Kocaeli'nin gelişmesi, büyümesi ve sorunlarının çözülmesi olduğunu vurgulayan Tarhan, bu vesile ile yerel seçimler için çalışan tüm parti ve adaylara da başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:29 Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Cumhuriyet Halk Partisi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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