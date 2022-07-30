CHP'li Taşcıer, Saldırı Düzenlenen Cemevinde: "Bu Provakatif Eylemi Gerçekleştirenlerin Bulunması ve Gerekli İşlemlerin Yapılmasını Talep Ediyoruz"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bugün saldırı düzenlenen Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni ziyaret etti. Taşcıer, "Sayın Soylu, öyle genelge yayınlamayla bu iş olmaz, bir an önce bu provokatif eylemi gerçekleştirenlerin bulunması ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Elbette ki bu saldırı bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yapılan bir saldırıdır ama kimse zannetmesin ki bizler geri adım atacağız, bizler susacağız, bizler korkacağız; asla korkmuyoruz" dedi.

Ankara'da bugün Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne saldırı düzenlendi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, saldırı düzenlenen Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne geçmiş olsun ziyaretine gitti. Taşcıer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda Mamak'ta Şah-ı Merdan Cemevi'ndeyiz. Cemevimizin dedesi, muhtarımız, il yöneticimizle birlikteyiz. Bugün maalesef Muharrem ayının ilk gününde canlarımız lokmalarını paylaşmadan önce Ankara'nın farklı yerlerine Alevilerin ibadethanelerine ve derneklerine provokatif bir saldırı gerçekleştirildi. Daha 2 gün önce İçişleri Bakanı Muharrem ayıyla ilgili bir genelge paylaşmıştı.

Buradan İçişleri Bakanı'na bir çağrıda bulunalım; Sayın Soylu öyle genelge yayınlamayla bu iş olmaz, bir an önce bu provakatif eylemi gerçekleştirenlerin bulunması ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Elbette ki bu saldırı bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yapılan bir saldırıdır ama kimse zannetmesin ki bizler geri adım atacağız, bizler susacağız, bizler korkacağız; asla korkmuyoruz."

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabından; "Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şahı Merdan Cemevi'ne yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırgan/saldırganlar ve azmettiriciler derhal yakalanıp, yargıya teslim edilmelidir. Bu bir provokasyondur. Seçim öncesi kimse bu oyunlara prim vermeyecektir" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Bugün, Ankara'nın Mamak, Çankaya ve Yenimahalle İlçelerinde bulunan Cemevleri ve Derneklere alçakça saldırılar düzenlendi. Görülen o ki; bilindik ve kirli bir oyun sahneye koyuluyor. Bu oyuna ortak değilseniz failleri derhal bulun" çağrısını yaptı.