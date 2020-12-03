CHP'li Taşkın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Taşkın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması Açıklaması

03.12.2020 10:05
CHP'li Taşkın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Engellilerin birikmiş sorunları çözülmez değildir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Engellilerin birikmiş sorunları çözülmez değildir. Her şeyden önce bir yaklaşım farkına ihtiyaç vardır." ifadesini kullandı.

Taşkın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilerin yılın sadece bir gününde değil her gününde gündemde olmaları gerektiğini belirtti.

Sosyal demokrat bir parti olan CHP'nin, engellilerin eğitim, sağlık, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere tüm anayasal haklardan engelli olmayan bireylerle eşit biçimde yararlanması için sosyal devlet sorumluluğu içinde hareket ettiğini aktaran Taşkın, iktidara gelmeleri halinde insan hakları temelli ve hak odaklı bir yaklaşımı yaşama geçireceklerini bildirdi.

Engellilerin sorunlarını engelli kuruluşlarını da çözüm ortağı haline getirerek ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Taşkın, "Engellilerin en temel sorunlarından birisinin istihdam olduğu bilincindeyiz. Kısa süre önce milletvekillerimiz kamuda engelli kotasının en az yüzde 5'e çıkarılması için bir kanun teklifi verdiler. Engelli kardeşlerimizi bu teklifimizin takipçisi olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Resmi verilere göre, Türkiye'deki ağır engelli sayısının 764 bin 271 kişi olduğuna dikkati çeken Yüksel Taşkın, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bu kişilerin bakımı nedeniyle yıllar itibariyle 5510 Sayılı Kanun'dan faydalanan kadın sigortalıların sayısı sadece bin 757 kişidir. Parti olarak bu konuya özel ağırlık verecek ve kadın sigortalıların sayısını ciddi biçimde yükselteceğiz. CHP olarak asıl devrimi engellilere sunulan eğitim hizmetlerinde gerçekleştireceğiz. Özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon alanlarında eğitim verenlerin niteliklerinin arttırılması için burs ve istihdam garantili bütünleşik bir programı hayata geçireceğiz. ÖTV tavan fiyatının güncellenmemesi nedeniyle ortaya çıkan mağduriyet birçok engelliyi rahat bir ulaşımdan mahrum bırakmıştır. Bu sorun gerekli tavan yükseltilerek giderilmelidir. Engellilerin birikmiş sorunları çözülmez değildir. Her şeyden önce bir yaklaşım farkına ihtiyaç vardır. Önemli olan siyasi tercihlerdeki farklılıktır. 1 trilyon 346 milyarlık 2021 bütçesinin sadece yüzde 1,6'sı engellilikle ilgili tahsis edilmiştir. Sosyal demokrat CHP iktidarda olsaydı bu oran çok daha yüksek olurdu."

Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Engelliler Günü, Yüksel Taşkın, Engelli, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Taşkın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Yolun ortasındaki lastiğe çarpmak istemeyen sürücünün aracı şarampole devrildi: Minik Meryem yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
09:59
Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu         
09:23
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı 'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı         
09:14
Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor         
09:13
Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış         
09:07
Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu         
08:36
HSK'nın 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de HSK'nın 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de         
06:29
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi         
19:05
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 10:14:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Taşkın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei