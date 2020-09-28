CHP'li Taşkın'dan Uluslararası İşitme Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Taşkın'dan Uluslararası İşitme Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Engellilerin, özelde de işitme engellilerin sorunlarının pandemi nedeniyle daha da derinleştiğinin farkındayız. Bu nedenle yerel yönetimlerimizin sorun alanlarına hızla müdahale etmesi için gayret ediyoruz.

CHP'li Taşkın'dan Uluslararası İşitme Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Engellilerin, özelde de işitme engellilerin sorunlarının pandemi nedeniyle daha da derinleştiğinin farkındayız. Bu nedenle yerel yönetimlerimizin sorun alanlarına hızla müdahale etmesi için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.Taşkın, yazılı açıklamasında, işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 2009'dan bugüne her yıl eylül ayının son haftasının Uluslararası İşitme Engelliler Haftası olarak düzenlendiğini hatırlattı.

Tahminlere göre dünyada yarım milyara yakın, Türkiye'de ise 3 milyon civarında işitme engelli bulunduğunu ifade eden Taşkın, CHP'nin engellilerin eğitim, sağlık, istihdam başta olmak üzere tüm anayasal haklardan engelli olmayan bireylerle eşit biçimde yararlanması için sosyal devlet sorumluluğu içinde hareket ettiğini belirtti.

CHP'nin, iktidara geldiğinde insan hakları temelli ve hak odaklı bir yaklaşımı yaşama geçireceğini aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki yandaşlık değil vatandaşlık temelli, insan hak ve haysiyetine uygun nesnel bir duruşu sergilemek anayasal yükümlülüğümüzdür.

Engellilerin, özelde de işitme engellilerin sorunlarının pandemi nedeniyle daha da derinleştiğinin farkındayız. Bu nedenle yerel yönetimlerimizin sorun alanlarına hızla müdahale etmesi için gayret ediyoruz. Merkezi hükümeti de yükümlülükleri konusunda sürekli uyarıyoruz. En son EKPPS konusunda yayınladığımız basın açıklamasıyla bu konuya dikkat çektik. Sınavın güvenli bir biçimde ve 2020 yılı bitmeden gerçekleştirilmesini önerdik. Bu işitme engellilerin de en önemli taleplerinden birisidir."

Taşkın, MEB'in uzaktan eğitim hakkında bilgilendirme videolarında işitme engelliler için tercüman ve altyazı bulunmadığını belirterek, işitme engellilerin sorunlarının çözümünde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün daha aktif olmasını istedi.

"Çok sayıda ilimizde tercüman mevcut değil"

İşitme engelli çok sayıda çocuk ve yetişkin kullanıcının cihazlara erişmekte ve yenilemekte zorlandığını ifade eden Taşkın, şöyle devam etti:

"Ara kablo, pil gibi zorunlu ihtiyaçlar karşılanamıyor. İki kulağında sorun olanlara tek cihaz yazılması gibi uygulamalar devam ediyor. SGK geri ödemelerinin yetersizliği ve yükselen kurlar sebebiyle 'ara farklar' giderek açılıyor, ciddi bir mali yük oluşturuyor. Diğer bir sorun işitme cihazı kullanımında gecikilmesidir. Bu durumun yarattığı pek çok sorun arasında alzaymır hastalığını tetiklemesi de ayrıca vurgulanmalıdır."

Beş yılda bir işitme cihazını yenilemesi gereken vatandaşların pandemi nedeniyle hastaneye gidemediğini, yenileme işlemlerinin geciktiğini aktaran Taşkın, engelli heyet raporu randevularının alınamadığını, bu konunun sürüncemede bırakıldığını savundu.

Taşkın, YHT'de seyahat etmek isteyen engelli yolculara "kota" uygulanmasına dair şikayetlerin olduğunu ileri sürerek, bunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

İşaret dili tercümanlarının yetersizliğinin sorun olmaya devam ettiğini belirten Taşkın, "Çok sayıda ilimizde tercüman mevcut değil. Partimiz 2018 Seçim Bildirgesi'nde, 'Bütün hastanelerde engelli karşılama birimi oluşturacak, işitme engelliler için tercüman bulunduracağız' vaadinde bulunmuştur. Engellilere sunulan hizmetlerin tek elden ve hızla gerçekleştirilmesi en önemli önceliklerimizdendir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engelliler Haftası, Engelli, yerel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Taşkın'dan Uluslararası İşitme Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı         
19:20
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu         
17:20
Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:11
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 20:31:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Taşkın'dan Uluslararası İşitme Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei