CHP'li TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika

CHP'li TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı

23.04.2021 12:59

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun CHP'li milletvekilleri, Ulus'taki Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun CHP'li milletvekilleri, Ulus'taki Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı.

CHP Ankara Milletvekili TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya ve beraberindeki diğer komisyon üyesi milletvekilleri, Birinci Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 23 Nisan coşkusunu buruk yaşadıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"101 yıl önce bir cuma günü Cumhuriyetin kuruluşuna giden ilk adımın atıldığı Birinci TBMM önündeyiz. 101 yıldır coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl ne yazık ki buruk kutluyoruz. Çocuklarımız ellerinde balonlarla, Türk bayraklarıyla, okul bahçelerinde öğretmenleriyle coşuyordu ama pandemi süreci bunun önünde bir engel teşkil etti. Çocuklara sözümüz olsun ki her yıl bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Bu balonlar çocukların 23 Nisan coşkusuna katkı sunmak içindir."

Komisyon üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, kısıtlama nedeniyle çocuklar ve gençlerin sokaklarda olmadığını, onlar adına gökyüzüne balon bırakacaklarını söyledi.

Açıklamaların ardından CHP'nin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Üzerinde "Yaşasın 23 Nisan" yazılı bez pankartın asılı olduğu balonlar rüzgar nedeniyle Birinci Meclis önündeki ağacın dallarına takıldı.

Komisyon üyeleri daha sonra Birinci Meclis'i gezdi.

CHP'li TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı
CHP'li TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı
CHP'li TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı
CHP'li TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, 23 Nisan, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı Son Dakika: Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası         
13:05
Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun         
12:41
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten! İadesi isteniyor Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten! İadesi isteniyor         
11:48
51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde 51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde         
11:20
21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı 21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı         
10:14
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil         
23:31
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 14:33:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Birinci Meclis önünde gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei