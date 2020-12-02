CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışandan iş bırakma eylemi - Son Dakika

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışandan iş bırakma eylemi

02.12.2020 18:27

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışandan iş bırakma eylemi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle belediyede çalışan 2 bin 500 işçi bir süre görevi bırakma eylemine gitti.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışandan iş bırakma eylemi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle belediyede çalışan 2 bin 500 işçi bir süre görevi bırakma eylemine gitti.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde yaşanan anlaşmazlık sonrası belediyenin 11 ilçesinde çalışan yaklaşık 2 bin 500 çalışan 4 saat süre ile iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bir anda işi bırakan 2 bin 500 çalışan CHP'li Büyükşehir Belediyesine karşı çeşitli sloganlar attı. DİSK Genel İş Sendikası tarafından yapılan açıklamasa, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikamız, 22 Eylül 2020 tarihinden bu yana 60 günü aşkın bir süredir KHK ile çalışan sendika üyesi işçilerin haklarını korumak ve aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda iyileştirmeler yapabilmek için Toplu İş Sözleşme görüşmeleri yapmaktadır. Bu zaman zarfında işveren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile 12 oturum gerçekleştirilmiş ve Toplu-İş Sözleşmesi teklif taslağındaki 74 madde üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Bizler sendika tarafı olarak, uzlaşmaya varılamayan ve çalışan arkadaşların yasal hakkı olan 'Ağır Hizmet, Yıpranma Primi' ve '2021 Ocak Ayı ücret zammı' maddeleri için idareye tekliflerimizi enflasyon artı iyileştirme şeklinde ilettik. İşveren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bizim önerimize 2021 yılı için önce yüzde 10 zam verebileceklerini sözlü olarak ifade etmişler, daha sonra bu teklifi de geri çekerek yüzde 3+3 zam teklif etmişlerdir. Bu görüşmelerin ardından işvereni temsilen komisyon, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da katılacağı bir toplantı talep etmiştir. Başkan Kadir Albayrak'ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda ise başkan bizlere Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili bugüne kadar yapılan oturumların, verilen sözlerin, anlaşmaya varılan maddelerin geçersiz olduğunu ve sözleşme kapsamında anlaşmaya varılan ücretlendirmeler ile ilgili nihai kararın kendi yetkisinde olduğunu söylemiş ve toplantı son bulmuştur" denildi.

"2 bin 500 işçiyi aylardır oyalıyor musunuz?"

Açıklamanın devamında, "Şimdi Sayın Kadir Albayrak'a soruyoruz. Siz 2 bin 500'ü aşkın işçiyi aylardır oyalıyor musunuz? Tarafınızdan oluşturulan toplu sözleşme komisyonunuza güvenmiyor musunuz? Aylardır Toplu İş Sözleşmesi masasında karşılıklı oturduğumuz ve sizin tarafınızdan görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Daire Müdürlerinin herhangi bir yetkisi yok mu? Geçmiş toplu sözleşme döneminde olduğu gibi bu dönemde de imzanıza sahip çıkmayacak mısınız? Ancak şunu bilin ki biz işçiler olarak; hakkımız olan bu toplu sözleşme imzalanıncaya dek kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Bu amaçla geçtiğimiz hafta başlattığımız alkışlı protesto eylemlerimize, 2 Aralık Çarşamba günü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ'nin bütün işyerlerinde ve tüm üyelerimizin katılımı ile yarım gün iş bırakma eylemi yaparak devam edeceğiz. Arabulucu aşamasına geçilen toplu iş sözleşme görüşmelerinde DİSK Genel-İş Sendikası olarak kazanılmış haklarımızdan asla geri adım atmayacağız ve sonucu genel grev olsa bile bu haklı davamızdan kesinlikle dönmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışandan iş bırakma eylemi
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışandan iş bırakma eylemi
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışandan iş bırakma eylemi
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışandan iş bırakma eylemi
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışandan iş bırakma eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, İşçi, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışandan iş bırakma eylemi - Son Dakika


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