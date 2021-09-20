CHP'li Tezcan'dan canlı yayına damga vuran gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Habertürk'te Kübra Par'la yayınlanan Açık ve Net programının konuğu oldu. Programa Tezcan'ın yanı sıra Cem Küçük, Selami Kuran, Elfin Tataroğlu, Gürkan Zengin de katıldı.

"EN BAŞARILI BELEDİYELER CUMHUR İTTİFAKI'NDA"

Seçim tartışmalarının yaşandığı sırada tansiyonun yükselmesiyle birlikte söz alan CHP'li Tezcan'ın gafı, yayına damga vurdu. Tezcan, tartışmanın hararetlendiği sırada "En başarılı belediye başkanları Cumhur İttifakı'nda" ifadelerini kullandı.

STÜDYODAKİLER KAHKAHAYA BOĞULDU

Tezcan'ın bu gafı, stüdyodakiler tarafından da kısa sürede fark edildi. Gaftan sonra gülüşmeler yaşanırken, CHP'li Tezcan ittifaklar konusundaki karışıklığı gidererek, konuşmasına devam etti.