Son dakika haber | CHP'li Tezcan'ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi - Son Dakika

Son dakika haber | CHP'li Tezcan'ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi

15.04.2021 13:30

Son dakika haber... CHP'li Tezcan'ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi CHP PM Üyesi Tezcan'ı silahla yaralayan sanık 6 yıl 15 gün hapisle cezalandırıldı Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın 4 yıl önce parti binasının altındaki restoranda vurulması...

CHP'li Tezcan'ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi

CHP PM Üyesi Tezcan'ı silahla yaralayan sanık 6 yıl 15 gün hapisle cezalandırıldı

AYDIN - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın 4 yıl önce parti binasının altındaki restoranda vurulması olayı ile ilgili devam eden davada mahkeme kararını verdi. Tezcan'ı silahla vuran sanığa 6 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

Olay, 29 Ekim 2016 tarihinde CHP Aydın İl Teşkilatı'nın bulunduğu binada yer alan bir restoranda meydana gelmiş, o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Tezcan yemek yediği sırada yanına yaklaşan A.S. isimli şahıs tarafından tabanca ile bacaklarından vurulmuştu. Bacağından yaralanan Bülent Tezcan, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve buradaki tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilmişti.

Olaydan sonra Kuşadası'nda yakalanan sanık A.S. tutuklanmıştı. Yaklaşık 4 yıldır devam eden davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme sanık A.S.'ye 6 yıl 15 gün hapis cezası ve 9 bin 750 lira para cezası verdi.

Son dakika haber | CHP'li Tezcan'ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi
Son dakika haber | CHP'li Tezcan'ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi
Son dakika haber | CHP'li Tezcan'ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi
Son dakika haber | CHP'li Tezcan'ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi
Son dakika haber | CHP'li Tezcan'ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi
Son dakika haber | CHP'li Tezcan'ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Tezcan, Mahkeme, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | CHP'li Tezcan'ın silahla yaralanması olayında mahkeme kararını verdi - Son Dakika


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