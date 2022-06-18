CHP'li Tokdemir: "Covid-19 Pandemisi Bitti Ekonomik Pandemi Başladı. Ekonomik Sıkıntılar İnsanları Ekonomik Entübeye Düşürdü"

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, bir akaryakıt istasyonunda; "Covid-19 pandemisi bitti ekonomik pandemi başladı. Ekonomik bu kadar sıkıntının içerisinde bugün üretimle uğraşan çiftçilerimiz 4,5 kilogram buğday satacak, 1 litre mazot alacak; 1,5-2 kilogram pamuk satacak 1 litre mazot alacak. Bu ekonomik sıkıntılar insanları ekonomik entübeye de düşürdü" diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda, mazotun litresinin 30 lirayı aşmasına tepki gösterdi. Tokdemir, şunları söyledi:

"Son gelen zamlarla motorinin fiyatı 30 lirayı aştı. Adeta şaka gibi. 6-7 ay önce ülkenin dışına çıkan bir insan gelse, bunların hiçbirine, bu tabloya inanmaz. Motorinin bu kadar pahalı olduğu bir ülkede çiftçi ne yapacak, nakliyeci ne yapacak, öğrenci servisi ne yapacak taşımayla ilgili insanlar ne yapacak, özel aracıyla hafta sonu bir kır gezisi yapacak insanların hali nice.

"COVİD-19 PANDEMİSİ BİTTİ EKONOMİK PANDEMİ BAŞLADI"

Covid-19 pandemisi bitti ekonomik pandemi başladı. İnsanlar birbiriyle görüşemez, birbiriyle buluşamaz oldu. Bugün öğrencilerimiz karnelerini aldı fakat hediyelerini alamadı. Emekli olan o büyükannelerin büyükbabaların hali nicedir. Ekonomik bu kadar sıkıntının içerisinde, bugün üretimle uğraşan çiftçilerimiz 4,5 kilogram buğday satacak 1 litre mazot alacak. 1,5-2 kilogram pamuk satacak 1 litre mazot alacak. Bu ekonomik sıkıntılar insanları ekonomik entübeye de düşürdü.

Fakat insanlarımız umutsuz olmasın. Bizler yaptığımız bütün projelerle, bütün reçetelerle insanlarımızı bu sıkıntılardan kurtaracağız. Bu akaryakıt pompasının tabancasını adeta insanların cebine hedeflediler. Buradan halkımıza sesleniyorum: Umutsuz olmayın, umut Millet İttifakı'dır. Bütün bu sorunları çözecek reçetelerimiz hazırdır."