CHP'li Topal: "Kapanma sürecinde mağdur olacak kesimlere hiçbir destek açıklanmadı" - Son Dakika

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, kapanma sürecinde mağdur olacak kesimlere hiçbir destek açıklanmadığını savundu.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pandemiyle mücadelenin bir kararlılık gerektirdiğini ifade etti.

Devleti yönetenlerin, aldıkları kararlara kendilerinin riayet etmediğini öne süren Topal, aşılamanın yeterli seviyede olmadığını söyledi.

Topal, "Aşı olan vatandaşlarımız yüzde on bile değil. Aşılamada kargocular, postacılar, öğretmenler, belediye çalışanları yok. Her gün binlerce vatandaşımızla muhatap olan kurumlarımızın personelleri yok." dedi.

Hükümetin salgın sürecini doğru yönetemediği savunan Topal, bugünden itibaren "tam kapanma" sürecine girileceğini anımsattı. Bu kapanma yapılırken nasıl tedbirler alınması gerektiğini defalarca dile getirdiklerini belirten Topal, şunları kaydetti:

"Kapanma sürecinde mağdur olacak kesimlere hiçbir destek açıklanmadı. Kapanalım ama vatandaşlarımız aç mı kalsın? Milletin dizinde yürüyecek derman bırakmadınız. Milletin zaten sokağa çıkacak hali kalmadı. Esnafın ve???????rgilerini neden ertelemiyorsunuz? Bu insanlar vergilerini, SGK primlerini nasıl ödeyecek? Devlet olarak 'ben alacağımı alırım, ne halinizi varsa görün' diyorsunuz. Esnafa ve vatandaşlara gerekli destekler verilmelidir. Sosyal devlet olmanın gereği titizlikle uygulanmalıdır. Aşı süreci ivedilikle tamamlanmalıdır."