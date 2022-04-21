CHP'li Toprak: İktidar Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesilmesiyle Baltayı Ayağına Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Toprak: İktidar Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesilmesiyle Baltayı Ayağına Vurdu

21.04.2022 16:36

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili “Burada utanılması gereken bu ülkeyi yönetenlerin ülkeyi getirdiği bu durumdur. Yoksulluk ayıp değildir, yoksulluk bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır” dedi. Toprak, iktidarın baltayı kendi ayağına vurduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili "Burada utanılması gereken bu ülkeyi yönetenlerin ülkeyi getirdiği bu durumdur. Yoksulluk ayıp değildir, yoksulluk bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır" dedi. Toprak, baltayı kendi ayağına vurduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödeyemeyen 3 milyon 449 bin yurttaşın sesi olmak için faturasını ödemediğine dikkat çeken Toprak, "Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de bu can yakıcı zamlara karşı bu tür tepkiyi vermemiş olsaydı, bu Türkiye gündemine gelmeyecekti. Bu yapılan hareket 3 milyon 449 bin kişinin sesi olmak için Sayın Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bir eylem. İlk günden başlattı bunu, hükümet 150 kilowattan 250 kilowatta çıkardı. TRT payını kesti. Birçok alanda geri adım atmak zorunda kaldı. Bundan da geri adım atmasını ve toplumun aydınlanma hakkı, ısınma hakkı, haber alma hakkı için de böyle bir yola gitti, Sayın Kılıçdaroğlu. Burada haklıdır, Türkiye gündemine taşımıştır" diye konuştu.

Toprak, Kılıçdaroğlu'nun elektriğini ödeyemeyen yurttaşları Türkiye'nin gündemine taşımakta başarılı olduğunu ifade ederek, "3 milyon 449 bin ailenin elektriğinin kesilmesi bu ülkeyi yöneten hükümetin, AKP iktidarının bir utancıdır. Bu ülkede yoksulluk olmasa, sıkıntılar olmasa bu vatandaş neden kendi elektriğini ödemesin? Neden bu elektriğin kesilmesine, mahalleli tarafından böyle onur kırıcı bir harekete maruz kalsın? Burada utanılması gereken bu ülkeyi yönetenlerin ülkeyi getirdiği bu durumdur. Yoksulluk ayıp değildir, yoksulluk bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır" dedi.

"İktidar bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesiyle baltayı ayağına vurdu" diyen Toprak, iktidarın ülkeyi yoksullaştırdığının kanıtı olarak kamuoyunda yer almasıyla ayıbını ortaya koyduğunu dile getirdi. Toprak, "Kılıçdaroğlu'nun değil bu olay, 3 milyon 449 bin kişi. Bunları dörtle çarparsanız 16 milyon insan demek yoksul ki 100- 150 liralık elektrik faturasını ödemiyor. Kılıçdaroğlu bu eylemi başlatmasaydı, bugün bunu konuşacak mıydık? Kamuoyu gündemine gelecek miydi?" diye konuştu.

CHP'li Toprak: İktidar Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesilmesiyle Baltayı Ayağına Vurdu
CHP'li Toprak: İktidar Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesilmesiyle Baltayı Ayağına Vurdu
CHP'li Toprak: İktidar Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesilmesiyle Baltayı Ayağına Vurdu
CHP'li Toprak: İktidar Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesilmesiyle Baltayı Ayağına Vurdu

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yoksulluk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Toprak: İktidar Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesilmesiyle Baltayı Ayağına Vurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:26 Taraflar uzlaştı, mermi ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden kişinin davası düştü
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 16:48:39. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Toprak: İktidar Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesilmesiyle Baltayı Ayağına Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement