CHP'li Toprak'tan, Katar'ın Güney Kıbrıs ile imzaladığı doğal gaz anlaşmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliğinden ayrı tutmadığını söylerken, Katar, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki egemenlik ve ekonomik haklarını, ulusal çıkarlarını tehdit eden anlaşmalara rahatlıkla imza atıyor." ifadesini kullandı.

Toprak, yaptığı açıklamada, 10 Aralık'ta, Güney Kıbrıs, Katar ve ABD arasında doğal gaz arama ve üretim anlaşması imzalandığını belirtti.

İktidarın, verilen arama ruhsatıyla Türkiye kıta sahanlığı ve kara sularına tecavüz edildiğini ilan etmesine karşılık, yürürlüğe giren anlaşmaya suskun kaldığını savunan Toprak, "Erdoğan'ın Katar ziyaretinde ulusal çıkarlarımız ve Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımızdan hangi tavizler verildi?" diye sordu.

Katar ile imzalanan 15 mutabakatın sıradan metinler olduğunu ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliğinden ayrı tutmadığını söylerken, Katar, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki egemenlik ve ekonomik haklarını, ulusal çıkarlarını tehdit eden anlaşmalara rahatlıkla imza atıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Katar Devlet Petrolleri ve Amerikan şirketi ExxonMobile arasında törenle imzalanan doğal gaz arama-sondaj-üretim anlaşmasının kapsadığı sahanın, Türkiye kıta sahanlığını ihlal ettiğini ve buna izin verilmeyeceğini açıklayan iktidarın, şimdi sergilediği mahcup sessizlik, bazı gizli pazarlıkları düşündürüyor. Bu konuda sadece üzüntüsünü ilettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı'nın tavrı, Katar'ın ortağı olduğu faaliyetler için bazı tavizler verildiğini akla getirmektedir."

Toprak, dış politikada Türkiye'nin hak ve çıkarlarının öncelikli olması ve onurlu bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Komşularla, bölge ve dünya ülkeleriyle saygın, onurlu, ilkeli, güvenilir ve barışçı ilişkiler kurulmasının dış politikanın esası olması gerektiğini aktaran Toprak, "Türk askeri kimsenin paralı askeri, devletin polisi de kimsenin özel güvenlikçisi değildir. Anlaşıldığı kadarıyla BAE ve Suudi Arabistan ile sorunlarını çözen, İsrail ile yakınlaşan, Körfez Ülkeleri Zirvesi'ne davet edilen Katar, yavaş yavaş yüzünü Türkiye'den çeviriyor. Artık eskisi gibi milyarlarca dolarlık yatırım vaadinde bulunmadığı gibi Türkiye'de kelepir şirket ve arazi kapatmayı tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu defa Katar'da umduğunu bulamadığı, swap anlaşmasını yenileme dışında eli boş döndüğü apaçık görülüyor." ifadesini kullandı.