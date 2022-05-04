CHP'li Toprak: "Türkiye Saatlik İşgücü Ücretinde Avrupa'da Sonuncu. Çalışanın Emeği Bir Kilo Domatesten Ucuz" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Türkiye'nin saatlik işgücü ücretinde 32 Avrupa ülkesi arasında sonuncu olduğunu belirterek, "AB'de saatlik ücret ortalama 28,6 Euro iken Türkiye'de 3,7 Euro. TÜİK'in 29,8 TL'lik saatlik ücret tutarıyla çalışanın emeği 1 kilo domatesten ucuz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, AKP iktidarının ucuz emek gücü politikası ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

1,4 milyar nüfuslu Çin'in bile ucuz emek politikasını yıllar önce terk ettiğine dikkat çeken Toprak, iktidarın en başta ilk düğmeyi yanlış iliklemesiyle her alanda çöken ekonomi modelinin, ülkeyi nitelikli beyin göçünün hızlandığı ucuz ihracat ve ucuz emek cennetine çevirdiğinin altını çizdi. Türkiye'nin, Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) 2021 sıralamasında saatlik 29,8 liralık işgücü maliyeti ve çalışma ücreti ile 32 Avrupa ülkesi içinde sonuncu olduğunu vurgulayan Toprak, "AB'de saatlik ücret ortalama 28,6 Euro iken Türkiye'de 3,7 Euro! TÜİK'in 29,8 TL'lik saatlik ücret tutarıyla çalışanın emeği 1 kilo domatesten ucuz!" dedi.

Toprak, açıklamasında şunları kaydetti:

"İKTİDAR SÖZCÜLERİ KENDİ VATANDAŞLARINI SURİYELİ, AFGAN, PAKİSTANLI, AFRİKALI GÖÇMEN İSTİHDAMIYLA TEHDİT EDİYOR"

"Bu yetmezmiş gibi AKP Genel Başkan Yardımcısı asgari ücretin altında çalıştırılan mültecilere övgüler düzerek, Kayseri sanayisinin Suriyeli işçiler sayesinde ayakta kaldığını söylüyor. İktidar sözcüleri kendi vatandaşlarını Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı göçmen istihdamıyla tehdit ederek, nisanda 6 bin lirayı aşan açlık sınırının altındaki ücretlerle çalışmaya razı olup şükretmelerini istiyor.

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 82'DEN YÜZDE 69'A DÜŞTÜ"

İktidarın bakış açısı, ucuz emek sömürüsüyle ekonomiyi ayakta tutup ihracatı artırmak, Türkiye'ye yatırım ve sermaye çekmek. Bu bakış açısıyla ekonomiyi yönetemedikleri gibi ülkeyi krize sürükleyip yoksullaştırıyorlar. Resmi rakamlarla yüksek teknolojili, katma değerli ürünlerin ihracattaki payı gerilerken, değersizleştirdikleri TL müdahalelere rağmen artan kurlarla ihraç mallarımız sudan ucuza dönüşüyor. Dış ticaret hadlerinde makas açılıyor. İlk üç ayda yüzde 138,5 artan dış ticaret açığı 26 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82'den yüzde 69'a düştü. Bir birim ihracat için, üç birim ithalata mecbur hale gelindi.

"AVRUPA BAŞTA OLMAK ÜZERE BEYİN GÖÇÜ ARTIYOR"

Çin bile 60-70 yıl önce uyguladığı ucuz emek politikasını terk edip, yüksek teknolojili mal ihracatına geçerek dış ticaret fazlası verir hale geldi. İktidar ise hala emeği ucuzlatmaktan, mülteci istihdamından, dünyanın terk ettiği modellerden medet umuyor. Yüksek teknolojili ürünleri üretecek, eğitimli yetişmiş insanlarımız kendi ülkelerinden göç ediyor. Binlerce doktorun yanı sıra, yeni mezun veya yetişmiş mühendislerimiz de hızla ülkeyi terk ediyor. Avrupa başta olmak üzere beyin göçü artıyor. Bu vahim tabloyu görmezlikten gelen iktidarın uyguladığı politikalarla, sadece ülkenin parasal, finansal, tarımsal, sanayi ve üretim kaynakları değil, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak yetişmiş-eğitimli insan kaynakları, beşeri sermayesi de tüketiliyor.

"İKTİDARIN BU TAVRI VE BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE YÖNETİLEMEZ SADECE VE SADECE BİLİNÇLİ OLARAK BATIRILIR!"

Bu kadar yanlış, bilmeden yapılmaz! İktidarın bilerek, isteyerek ülkeyi yıkıma götürdüğünün, eğitimli insanlardan hazzetmediğinin kanıtı, Cumhurbaşkanının ve atadığı bakanın söylemleri. Ağır çalışma koşulları, düşük ücretler ve emek istismarı karşısında iyileştirme talepleri iktidar tarafından duymazlıktan gelinen binlerce deneyimli, mütehassıs, uzman doktorun yurt dışına gitmesine 'giderlerse gitsinler' diyerek umursamazlık sergileyen Cumhurbaşkanının atadığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ise patlama yapan yetişmiş mühendis göçü karşısında 'artık mühendis ihraç ediyoruz' pervasızlığında. İktidarın bu tavrı ve bakış açısıyla Türkiye yönetilemez sadece ve sadece bilinçli olarak batırılır!"