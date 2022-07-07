CHP'li Torun: "Atanmış Süleyman Soylu, Sen Kanun Musun? Sen Kimsin de Halkın İradesine Darbe Yapıyorsun?" - Son Dakika
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CHP'li Torun: "Atanmış Süleyman Soylu, Sen Kanun Musun? Sen Kimsin de Halkın İradesine Darbe Yapıyorsun?"

07.07.2022 16:04
CHP'li Torun: "Atanmış Süleyman Soylu, Sen Kanun Musun? Sen Kimsin de Halkın İradesine Darbe Yapıyorsun?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Torun, “Atanmış Süleyman Soylu, sen kanun musun? Dün tutuklatamadın, şimdi kendi yetkilerinle mi yargıyı çiğniyorsun! Sen kimsin de halkın iradesine darbe yapıyorsun?” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Torun, "Atanmış Süleyman Soylu, sen kanun musun? Dün tutuklatamadın, şimdi kendi yetkilerinle mi yargıyı çiğniyorsun! Sen kimsin de halkın iradesine darbe yapıyorsun?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Torun, şu açıklamayı yaptı:

"Dün mahkemede serbest kalan Menderes Belediye Başkanımız, bugün Suçişleri Bakanı'nın talimatıyla görevden alındı. Atanmış Süleyman Soylu, sen kanun musun? Dün tutuklatamadın, şimdi kendi yetkilerinle mi yargıyı çiğniyorsun! Sen kimsin de halkın iradesine darbe yapıyorsun? Atanmış Süleyman Soylu; Mahkemenin 'görevden al' dediği 2 AKP'li belediye başkanına 6 aydır işlem yapmayıp suç işliyorsun! İşte sen bu kadar aciz, bu kadar korkaksın. Unutursak kalbimiz kurusun: Günü geldiğinde bu millete hesap verecek, o terazide sen de tartılacaksın!"

YORUMLAR
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Görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Kayalar'dan ilk yorum: Gerekçesini bilmiyorum Görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Kayalar'dan ilk yorum: Gerekçesini bilmiyorum Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (3) Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (3)
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kayalar, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Torun: 'Atanmış Süleyman Soylu, Sen Kanun Musun? Sen Kimsin de Halkın İradesine Darbe Yapıyorsun?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Torun: "Atanmış Süleyman Soylu, Sen Kanun Musun? Sen Kimsin de Halkın İradesine Darbe Yapıyorsun?" - Son Dakika
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