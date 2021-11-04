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CHP' Lİ TORUN: BELEDİYELERİMİZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATACAK - Son Dakika

CHP' Lİ TORUN: BELEDİYELERİMİZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATACAK

04.11.2021 09:45

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz, kara kışta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz, kara kışta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacaktır. İhtiyaç sahibi ailelerin ısınma, elektrik ve su giderlerine destek verilecek ve bu ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanmasına katkı sağlanacaktır" dedi.

CHP'li Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, milletin yoksulluk nedeni ile artık önünü göremediğini söyledi. Hayat pahalılığının vatandaşın başa çıkamayacağı seviyelere ulaştığını belirten Torun, "Temel tüketim ürünlerine her gün yeni zamlar gelirken; işçilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin, çiftçilerimizin gelirleri aynı kalmıştır. Vatandaşlarımız yaklaşan kara kış öncesinde adeta kaderine terk edilmiş durumdadır. Sadece son bir yılda; elektriğe 3, doğalgaza 8 kez zam gelmiştir. Kömüre yüzde 89, oduna yüzde 41 zam yapılmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu tabloyu gören Sayın Genel Başkanımız, tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, iktidara önemli bir çağrıda bulunmuştur. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için bir 'Kara Kış Fonu' kurulmasını önermiştir" dedi.

'BELEDİYELERİMİZİ YİNE ÖNEMLİ BİR SÜREÇ BEKLEMEKTEDİR'

Torun, bu süreçte iktidar olmamalarına rağmen milletin yaşadığı ağır sorunlara karşı kayıtsız kalamayacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda; pandemi sürecinde, yangın ve sel afetlerinde, ekonomik kriz şartlarında vatandaşlarımızın yanında olan belediyelerimizi yine önemli bir süreç beklemektedir. Sayın Genel Başkanımızın talimatları kapsamında, bugün tüm belediyelerimizi resmi bir yazıyla bilgilendirdik. Aldığımız kararları kamuoyuna da açıklamak isterim. Belediyelerimiz, kara kışta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacaktır. Bu çerçevede; ihtiyaç sahiplerine yönelik ayni ve nakdi sosyal yardımlar artırılacaktır. İhtiyaç sahibi ailelerin ısınma, elektrik ve su giderlerine destek verilecek ve bu ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanmasına katkı sağlanacaktır. İmkanı olan vatandaşlarımızın, ihtiyacı olanlara yardım etmesine fırsat sunan, askıda fatura gibi dayanışma projeleri, tüm belediyelerimizde yeni uygulamalarla yaygınlaştırılacaktır. İnanıyoruz ki belediyelerimizin imkanları ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle vatandaşlarımız kara kışta bir nebze de olsa rahat nefes alacaktır. Vatandaşlarımıza söz veriyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde, yereldeki hizmetleri genele taşıyacağız. Yerelde nasıl başardıysak, genelde de başaracağız."

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-

CHP' Lİ TORUN: BELEDİYELERİMİZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATACAK
CHP' Lİ TORUN: BELEDİYELERİMİZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATACAK
CHP' Lİ TORUN: BELEDİYELERİMİZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATACAK
CHP' Lİ TORUN: BELEDİYELERİMİZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATACAK

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP' Lİ TORUN: BELEDİYELERİMİZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP' Lİ TORUN: BELEDİYELERİMİZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATACAK - Son Dakika
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