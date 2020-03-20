CHP'li Torun: "Belediyelerimiz zaten su kesintisi uygulamayacaklarını açıkladı" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Torun: 'Belediyelerimiz zaten su kesintisi uygulamayacaklarını açıkladı' - Son Dakika

CHP'li Torun: "Belediyelerimiz zaten su kesintisi uygulamayacaklarını açıkladı"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz zaten hiçbir surette borcu yüzünden su kesintisi uygulamayacaklarını açıkladı.

CHP'li Torun:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz zaten hiçbir surette borcu yüzünden su kesintisi uygulamayacaklarını açıkladı." ifadelerini kullandı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belediyelere gönderdiği su kesintisi genelgesini eleştirdi.

CHP belediyelerinin birçok örnek hizmet gerçekleştirdiğini belirten Torun, "Belediyelerimiz zaten hiçbir surette borcu yüzünden su kesintisi uygulamayacaklarını açıkladı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kapalı tutulan belediyeye ait iş yerlerinden kira talep etmeyeceğimizi de bildirdik. Sanki biz bunları hiç gündeme getirmemişiz gibi bakanlık tutup bunları yapın diye genelge gönderiyor." değerlendirmesini yaptı.

Koronavirüs tehlikesine karşı iktidarın açıkladığı ekonomik pakette halkı ilgilendiren hiçbir şey olmadığını ileri süren Torun, bakanlığın kendi yükünü belediyelere yüklediğini iddia etti.

Bakanlığın belediyelere karşı samimi davranması gerektiğini belirten Torun, şunları kaydetti:

"Krizi hep birlikte yenmeye çalışıyoruz. Halkımızın bu belayı atlatması için herkesin canla başla çalıştığı bir dönemde gerçekçi adımlar atalım. Belediyelerimizi iyi izleyin, yaptığı hizmetlere ve özverili çalışmalara bakın. Temizliğe, hijyene, maddi ve manevi desteklere, personel politikasına iyi bakın ki, yarın bu konularda da şunu yap, bunu yap diye genelge göndermeye kalkmayın. Hiçbir ayırım yapmadan tüm belediye çalışanlarına ve bilhassa tüm sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Torun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:30 Kaynak: AA

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