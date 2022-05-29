CHP'li Torun: Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar engelleniyor - Son Dakika
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CHP'li Torun: Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar engelleniyor

29.05.2022 11:37
CHP'li Torun: Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar engelleniyor

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimizin ve belediyelerimizde yaşayan vatandaşların hakkı olan kaynaklar, siyasi kararlarla engellenmekte, bu kaynakların tamamına yakını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,  "Belediyelerimizin ve belediyelerimizde yaşayan vatandaşların hakkı olan kaynaklar, siyasi kararlarla engellenmekte, bu kaynakların tamamına yakını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Belediyelere kaynak sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aynı partizanlık hakim kılınmıştır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları engelleyenler, şu an oturdukları koltuklarda görev suçu işlemektedir" dedi.

CHP'nin 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlelediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı' CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yaptığı sonuç bilgirgesi açıklamasıyla son buldu. Torun, Van halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

" Türkiye; siyasi ve ekonomik açıdan, Cumhuriyet tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşamakta. İktidarın politikaları, ülkemizi derin bir buhranın içine sürüklemiştir. İktidar  artık sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen kararlar alırken, kaderine terk edilen milyonlar açlık mücadelesi vermektedir. Ancak Türkiye'nin gerçeklerinden kopan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, 'Türkiye'de aç kalan yok' diyerek, milletin gerçeklerinden ne kadar koptuğunu bir kez daha göstermiştir. Böyle bir süreçte düzenlediğimiz Belediye Başkanları Çalıştayımız'da, bu kötü tablonun yegane çözümü olan genel seçimler, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Toplantılarımızda, ülkemizi ve milletimizi ayağa kaldırmak için genel başkanımızın liderliğinde; genel merkezimiz, milletvekillerimiz, parti örgütümüz ve belediye başkanlarımızla güç birliği içinde, Millet İttifak ruhuna uygun olarak mücadele etmekteki kararlı duruşumuz bir kez daha vurgulanmıştır."'SİYASİ İKTİDAR BELEDİYELER ARASINDA AYRIMCILIK YAPIYOR'Siyasi iktidarın, yerel yönetimlere ayrılan devlet kaynaklarını partizanca kullandığını ve birer kamu kurumu olan belediyeler arasında açık bir ayrımcılık yaptığını ileri süren  Torun,  şöyle konuştu: "Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyelerin bankası olan İLBANK, bu partizanlığın aracı haline getirilmiştir. Belediyelerimizin ve belediyelerimizde yaşayan vatandaşların hakkı olan kaynaklar, siyasi kararlarla engellenmekte, bu kaynakların tamamına yakını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Belediyelere kaynak sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aynı partizanlık hakim kılınmıştır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları engelleyenler, şu an oturdukları koltuklarda görev suçu işlemektedir. Bilinmesini isteriz ki: Bu haksızlığa karşı sesimizi önümüzdeki süreçte daha da yükselteceğiz. Belediyelerimizin kaynaklarını keserek aslında kendilerine oy vermeyen milyonları cezalandırmak isteyenlere karşı mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Belediye Başkanları Çalıştayımızdan, bu organize kötülüğe karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. "Torun, "Seçimle gelenlerin seçimle gitmesinin güvence altına alınması bir kez daha vurgulanmıştır. Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de yeni bir merkez-yerel dengesinin kurulacağını vadediyoruz. İktidara geldiğimizde uygulayacağımız yerel yönetim politikaları için şimdiden yasal düzenleme çalışmalarına başladığımızı ve bu çalışmamızı en geniş katılımla hazırlayacağımızı ifade ediyoruz" dedi.

CHP'li Torun: Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar engelleniyor
CHP'li Torun: Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar engelleniyor
CHP'li Torun: Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar engelleniyor
CHP'li Torun: Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar engelleniyor
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CHP'li Torun: 'Demokratik Yerel Yönetimler Üzerindeki Siyasi Baskıların Sona Ermesi Ancak Genel Seçimlerin Kazanılmasına Bağlı' CHP'li Torun: 'Demokratik Yerel Yönetimler Üzerindeki Siyasi Baskıların Sona Ermesi Ancak Genel Seçimlerin Kazanılmasına Bağlı' Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhur İttifakı, Seyit Torun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Torun: Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar engelleniyor - Son Dakika
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