CHP'li Torun: Biz sonuna kadar Azerbaycan'ın, kardeşlerimizin yanındayız - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çerçioğlu'nun kente önemli hizmetler yaptığını söyledi. Çerçioğlu'nun başarılı bir başkan olduğunu ifade eden Torun, " İnanıyorum ki onların başarısı bize genel iktidarın da yolunu açacaktır. Genel iktidara ulaşmamızda en büyük gücümüz olacaktır. Çünkü yerelde başardık genelde de başaracağız." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları konusunda görüşleri sorulan Torun, "Azerbaycan ile iki ülkeyiz ama tek milletiz. Azerbaycan'ın geçmişten doğan hakları var. Bununla ilgili bütün yolları, yöntemleri, uluslararası ilişkiler denendi. Ama maalesef Ermenistan'ın sürekli tacizi söz konusu. Biz sonuna kadar Azerbaycan'ın, kardeşlerimizin yanındayız. Onların mücadelesinin her zaman destekçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı'nın birinci derecede yakınlarını işe aldığı iddiası yönündeki soruya Torun, "O konuda bilgimiz yok. Tabii biz liyakate önem veriyoruz. Bizim için liyakat esastır. Önemli olan sorunların çözümünde ve vatandaşa hizmette en etkin şekilde o süreci yönetecek kişileri göreve getirmektir. Birinci derecede yakın akrabaları, genel başkanımız da açıklamıştı, bu konuda da hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Torun, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'ye ilişkin de "Sayın İnce kendi demokratik hakkını kullanıyor. Sonuçta o CHP'lidir. Bizim onun partililiğinden hiçbir şüphemiz, endişemiz yoktur. Kendisi bir çalışma içerisindedir." yorumunda bulundu.

Bir gazetecinin, "CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkaramayacağı söyleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise Torun, "Zamanı gelince partimiz gerekli yöntemlerini kullanarak cumhurbaşkanı adayını tespit eder. Şimdiden o tür polemiklere girmek gündemi değiştirmektir. CHP bugüne kadar, 96 yıldır verdiği demokrasi mücadelesini bundan sonra da vermeye devam edecektir. Tek bir düşüncemiz var bu ülkede demokrasiyi hukuku özgürlüğü egemen kılmaktır." yanıtını verdi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın 4 yıl önce iş vaadiyle bir kadınla zorla birlikte olduğu yönündeki suçlamaların da sorulduğu Torun, Atabay'a komplo kurulduğunu, görevinin başında olduğunu ve kendisini desteklediklerini ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 6 eski HDP'li vekil ile Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in gözaltına alınmasına ilişkin Torun, şunları kaydetti:

"6 yıl sonra bu olayın gündeme gelmesi manidar. Yeni mi akılları başına geldi ' Bu süreç birkaç saat içerisinde mi oluştu ' Kaldı ki örneğin belediye başkanı bununla ilgili açtığı davayı kazanıp tazminat dahi almıştı. Bu sadece gündemi değiştirmek, Türkiye'de siyasal ortamda belki de kendi adlarına bir süreç oluşturma olayıdır."

Torun daha sonra, Efeler Belediyesi tarafından hazırlanan dijital eğitim platformu EFEDERS. TV'nin tanıtım toplantısına katıldı.