CHP'li Torun: "Bu yılın fındık fiyatı en az 35 lira olarak açıklanmalıdır" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bu yıl fındık fiyatının en az 35 lira olarak açıklanması gerektiğini belirtti.

Torun, yazılı açıklamasında, fındık hasadı başlamasına rağmen alım fiyatının hala açıklanmamasını eleştirdi. Üreticinin topladığı fındığın fiyatını bilmediğini belirten Torun, "Yıllardır perişan ettiğiniz fındık üreticisi üzerinden yine hangi oyunu oynuyorsunuz? Bu yılın fındık fiyatı en az 35 lira olarak açıklanmalıdır. Kimse başka hesap yapmamalıdır." ifadesini kullandı.

Ordu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından fındıktaki sorunların bir türlü bitmediğini aktaran Torun, şunları kaydetti:

"19 yıl boyunca fındık üretimine yeterli desteği vermeyen, üreticimizi sorunlarıyla baş başa bırakan, bir fındık politikası belirlemekten dahi aciz olan siyasi iktidar, maalesef üreticimizi kaderine terk etmiştir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi üreticimiz bahçeye girip hasada başlamasına rağmen hala bu sezonun fındık taban fiyatı açıklanmamıştır. Şu anda üreticimiz, siyasi iktidarın keyfi tutumu nedeniyle topladığı fındığın fiyatını dahi bilmemektedir."