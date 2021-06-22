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CHP'li Torun'dan, Bahçeli'nin partili belediyelerle ilgili açıklamalarına yönelik değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Torun'dan, Bahçeli'nin partili belediyelerle ilgili açıklamalarına yönelik değerlendirme Açıklaması

22.06.2021 16:04
CHP'li Torun'dan, Bahçeli'nin partili belediyelerle ilgili açıklamalarına yönelik değerlendirme Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısı'ndaki, CHP'li belediyelerin sosyal yardımlarına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısı'ndaki, CHP'li belediyelerin sosyal yardımlarına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Torun, yazılı açıklamasında, Bahçeli'nin, CHP'li belediyelerin sosyal yardımlarıyla ilgili değerlendirmelerini dikkatle takip ettiklerini belirterek, Bahçeli'ye, belediyelerin yardımlarını tek tek açıklayarak hizmetlerin kamuoyuna duyurulmasına destek verdiği için teşekkür etti.

Bahçeli'nin, " Türkiye'de sorunların olduğunu, her şeyin güllük gülistanlık olmadığını" ifade ettiğini hatırlatan Torun, milletin içinde bulunduğu tabloyu gözler önüne sermesini de olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Torun, Devlet Bahçeli'nin, CHP'li belediyelerin hizmetleriyle ilgili ortada övünülecek bir şey olmadığını, aksine her belediye başkanının görevinin gereğini yaptığını belirttiğini aktararak, şu görüşleri paylaştı:

"Ancak Sayın Bahçeli şunu bilmelidir, Türkiye, görevinin gereğini yerine getirmeyenler yüzünden bu hale düşmüştür. Evet bizim belediyelerimiz siyasi iktidarın tüm baskılarına, tüm engelleme girişimlerine rağmen gereğini yapmıştır. Ancak Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi Türkiye'de her şey güllük gülistanlık değilse, bunun sebebi gereğini yerine getirmeyen siyasi iktidardır. Bunun sebebi, ülke kaynaklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlar yerine, küçük bir azınlık için kullanan sorunlu yönetim anlayışıdır."

"Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yatağa aç giren çocukların olmasına isyan etti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'de yatağa aç giren çocukların olmasına isyan ettiğine dikkati çeken Torun, şöyle devam etti:

"Eğer Bahçeli'nin ittifak ortağı olduğu iktidar, bizim belediyelerimizin kısıtlı imkanlarla verdiği hizmetleri, merkezi yönetim bütçesiyle vermeyi tercih ederse bu tablonun yaşanmayacağı aşikardır. Sonuç olarak, Sayın Bahçeli'nin, belediyelerimizin hizmetlerini 'yapanı alkışlarız' ifadesiyle takdir etmesini olumlu buluyor, bu anlayışın belediyelerimizi engellemek için her yolu deneyen siyasi iktidara da sirayet etmesini bekliyoruz."

Torun, "Türkiye'de sorunlar olduğunu ifade eden Bahçeli'nin, bu sorunların kaynağı olan iktidarı da 'görevinin gereğini yapmaya' çağırmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Çünkü artık o görevin tek gereği vardır, o da hemen seçimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Seyit Torun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Torun'dan, Bahçeli'nin partili belediyelerle ilgili açıklamalarına yönelik değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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